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Лавров предложил учредить новый праздник
Лавров предложил учредить новый праздник - РИА Новости, 13.08.2021
Лавров предложил учредить новый праздник
Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил учредить в России День поисковика. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:05
2021-08-13T19:44
общество
праздник
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
елена цунаева
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САМБЕК (Ростовская обл.), 13 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил учредить в России День поисковика.С такой инициативой он выступил во время лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета", обращаясь к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Встреча прошла в военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты".Энтузиасты поискового движения занимаются поиском пропавших без вести солдат и их идентификацией.Комментируя предложение главы МИД, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Цунаева заявила РИА Новости, что такая высокая оценка труда поисковиков вызывает чувство гордости.По словам Цунаевой, учреждение памятной даты станет стимулом для развития всего движения.В свою очередь, лидер движения "Волонтерская рота Боевого братства" Антон Демидов предложил сделать Днем поисковика 22 сентября, когда произошло сражение при Рымнике."После сражения при Рымнике в ходе Русско-турецкой войны генералы подошли к Суворову и сообщили: "Мы победили. Война окончена!", на что командующий ответил: "Нет, не окончена! Войну нельзя считать законченной, пока не похоронен последний солдат". Под этим девизом работают поисковики, выполняя свой гражданский долг", — сказал Демидов РИА Новости.
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общество, праздник, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, елена цунаева, онф, россия
18:05 13.08.2021 (обновлено: 19:44 13.08.2021)
 
Лавров предложил учредить новый праздник

Глава МИД Сергей Лавров предложил учредить День поисковика

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкУчастники Поискового движения России
Участники Поискового движения России - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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САМБЕК (Ростовская обл.), 13 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил учредить в России День поисковика.
С такой инициативой он выступил во время лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета", обращаясь к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Встреча прошла в военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты".
"Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что это будет логично, если вы это сделаете. Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально", — сказал Лавров.
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Комментируя предложение главы МИД, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Цунаева заявила РИА Новости, что такая высокая оценка труда поисковиков вызывает чувство гордости.

"День поисковика можно было бы учредить 13 марта. В этот день в 1988 году состоялся первый Всесоюзный поисковый слет поисковых отрядов, поисковики впервые заявили о себе как общественники, общественная сила. С тех пор они несут Вахту Памяти, несмотря ни на какие события в мире и стране", — добавила она.

По словам Цунаевой, учреждение памятной даты станет стимулом для развития всего движения.
В свою очередь, лидер движения "Волонтерская рота Боевого братства" Антон Демидов предложил сделать Днем поисковика 22 сентября, когда произошло сражение при Рымнике.
"После сражения при Рымнике в ходе Русско-турецкой войны генералы подошли к Суворову и сообщили: "Мы победили. Война окончена!", на что командующий ответил: "Нет, не окончена! Войну нельзя считать законченной, пока не похоронен последний солдат". Под этим девизом работают поисковики, выполняя свой гражданский долг", — сказал Демидов РИА Новости.
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ОбществоПраздникМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровЕлена ЦунаеваОНФРоссия
 
 
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