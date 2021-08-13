https://ria.ru/20210813/poiskovik-1745681429.html

Лавров предложил учредить новый праздник

Лавров предложил учредить новый праздник - РИА Новости, 13.08.2021

Лавров предложил учредить новый праздник

Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил учредить в России День поисковика. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T18:05

2021-08-13T18:05

2021-08-13T19:44

общество

праздник

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

елена цунаева

онф

россия

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САМБЕК (Ростовская обл.), 13 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил учредить в России День поисковика.С такой инициативой он выступил во время лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета", обращаясь к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Встреча прошла в военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты".Энтузиасты поискового движения занимаются поиском пропавших без вести солдат и их идентификацией.Комментируя предложение главы МИД, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Цунаева заявила РИА Новости, что такая высокая оценка труда поисковиков вызывает чувство гордости.По словам Цунаевой, учреждение памятной даты станет стимулом для развития всего движения.В свою очередь, лидер движения "Волонтерская рота Боевого братства" Антон Демидов предложил сделать Днем поисковика 22 сентября, когда произошло сражение при Рымнике."После сражения при Рымнике в ходе Русско-турецкой войны генералы подошли к Суворову и сообщили: "Мы победили. Война окончена!", на что командующий ответил: "Нет, не окончена! Войну нельзя считать законченной, пока не похоронен последний солдат". Под этим девизом работают поисковики, выполняя свой гражданский долг", — сказал Демидов РИА Новости.

https://ria.ru/20210727/prazdnik-1743162707.html

https://ria.ru/20210727/prazdnik-1743120205.html

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общество, праздник, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, елена цунаева, онф, россия