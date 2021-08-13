https://ria.ru/20210813/podtopleniya-1745603313.html
Аксенов назвал число пострадавших от подтоплений в Крыму
Аксенов назвал число пострадавших от подтоплений в Крыму - РИА Новости, 13.08.2021
Аксенов назвал число пострадавших от подтоплений в Крыму
Более 4 тысяч человек пострадали в результате подтоплений в Крыму, из них двое погибли, один пропал без вести, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:37
2021-08-13T11:37
2021-08-13T11:59
россия
происшествия
республика крым
ялта
керчь
сергей аксенов (политик)
подтопления в крыму
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более 4 тысяч человек пострадали в результате подтоплений в Крыму, из них двое погибли, один пропал без вести, сообщил глава региона Сергей Аксенов.Он отметил, что в пятницу состоялось заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева. Во время мероприятия паводкам в Крыму, произошедшим в июне-июле, присвоен статус ЧС федерального масштаба.Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда больше всего пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
https://ria.ru/20210813/kerch-1745578245.html
россия
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россия, происшествия, республика крым, ялта, керчь, сергей аксенов (политик), подтопления в крыму, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:37 13.08.2021 (обновлено: 11:59 13.08.2021)
Аксенов назвал число пострадавших от подтоплений в Крыму
Глава Крыма Аксенов: более четырех тысяч человек пострадали в результате подтоплений в регионе