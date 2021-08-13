https://ria.ru/20210813/podtopleniya-1745603313.html

Аксенов назвал число пострадавших от подтоплений в Крыму

Аксенов назвал число пострадавших от подтоплений в Крыму - РИА Новости, 13.08.2021

Аксенов назвал число пострадавших от подтоплений в Крыму

Более 4 тысяч человек пострадали в результате подтоплений в Крыму, из них двое погибли, один пропал без вести, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:37

2021-08-13T11:37

2021-08-13T11:59

россия

происшествия

республика крым

ялта

керчь

сергей аксенов (политик)

подтопления в крыму

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более 4 тысяч человек пострадали в результате подтоплений в Крыму, из них двое погибли, один пропал без вести, сообщил глава региона Сергей Аксенов.Он отметил, что в пятницу состоялось заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева. Во время мероприятия паводкам в Крыму, произошедшим в июне-июле, присвоен статус ЧС федерального масштаба.Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда больше всего пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.

https://ria.ru/20210813/kerch-1745578245.html

россия

республика крым

ялта

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, республика крым, ялта, керчь, сергей аксенов (политик), подтопления в крыму, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)