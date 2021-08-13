https://ria.ru/20210813/podtoplenie-1745692785.html

Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений

Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений - РИА Новости, 14.08.2021

Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений

Жители Сочи, чьи дома находятся в зонах подтоплений, должны принять меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации, написал в своем телеграм-канале мэр... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-13T19:06

2021-08-13T19:06

2021-08-14T02:02

происшествия

сочи

погода

алексей копайгородский

россия

новости - туризм

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СОЧИ, 13 авг — РИА Новости. Жители Сочи, чьи дома находятся в зонах подтоплений, должны принять меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации, написал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский.Сильные ливни шли на Кубани с вечера четверга и продолжаются до сих пор. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе, где подтоплено около 800 участков с частными домами.По данным Минэнерго, сильные дожди привели к отключениям в сетях, в Краснодарском крае более 29 тысяч человек остались без света.В Сочи до 15 августа действует экстренное предупреждение.Синоптики прогнозируют ухудшение погоды, подъем уровня воды в реках и сходы селевых потоков.Как сообщала РИА Новости старший научный сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, до начала следующей недели на Черноморском побережье ожидаются сильнейшие ливни и ветер, образование смерчей над морем.Власти запретили купаться на всех пляжах Сочи.В городе вплоть до 16 августа круглосуточно работает оперативный штаб.

https://ria.ru/20210813/anapa-1745651480.html

https://ria.ru/20210813/sochi-1745604271.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, погода, алексей копайгородский, россия, новости - туризм