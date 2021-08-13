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Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений - РИА Новости, 14.08.2021
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений
Жители Сочи, чьи дома находятся в зонах подтоплений, должны принять меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации, написал в своем телеграм-канале мэр... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-13T19:06
2021-08-14T02:02
происшествия
сочи
погода
алексей копайгородский
россия
новости - туризм
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СОЧИ, 13 авг — РИА Новости. Жители Сочи, чьи дома находятся в зонах подтоплений, должны принять меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации, написал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский.Сильные ливни шли на Кубани с вечера четверга и продолжаются до сих пор. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе, где подтоплено около 800 участков с частными домами.По данным Минэнерго, сильные дожди привели к отключениям в сетях, в Краснодарском крае более 29 тысяч человек остались без света.В Сочи до 15 августа действует экстренное предупреждение.Синоптики прогнозируют ухудшение погоды, подъем уровня воды в реках и сходы селевых потоков.Как сообщала РИА Новости старший научный сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, до начала следующей недели на Черноморском побережье ожидаются сильнейшие ливни и ветер, образование смерчей над морем.Власти запретили купаться на всех пляжах Сочи.В городе вплоть до 16 августа круглосуточно работает оперативный штаб.
https://ria.ru/20210813/anapa-1745651480.html
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происшествия, сочи, погода, алексей копайгородский, россия, новости - туризм
19:06 13.08.2021 (обновлено: 02:02 14.08.2021)
 
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений

Мэр Сочи Копайгородский призвал горожан, проживающих в зонах подтопления, быть готовыми к эвакуации

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГости во дворе подтопленной гостинцы неподалеку от реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
Гости во дворе подтопленной гостинцы неподалеку от реки Кудепста в Хостинском районе Сочи - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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СОЧИ, 13 авг — РИА Новости. Жители Сочи, чьи дома находятся в зонах подтоплений, должны принять меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации, написал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский.
"Сейчас важно гражданам проявить бдительность и осторожность. Не оставлять свои автомобили под деревьями или рекламными конструкциями, а также на территориях вблизи рек", — добавил он.
Сильные ливни шли на Кубани с вечера четверга и продолжаются до сих пор. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе, где подтоплено около 800 участков с частными домами.
По данным Минэнерго, сильные дожди привели к отключениям в сетях, в Краснодарском крае более 29 тысяч человек остались без света.
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В Сочи до 15 августа действует экстренное предупреждение.
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды, подъем уровня воды в реках и сходы селевых потоков.
Как сообщала РИА Новости старший научный сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, до начала следующей недели на Черноморском побережье ожидаются сильнейшие ливни и ветер, образование смерчей над морем.
Власти запретили купаться на всех пляжах Сочи.
В городе вплоть до 16 августа круглосуточно работает оперативный штаб.
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