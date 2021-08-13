Губернатор Подмосковья вручил награды олимпийцам
Губернатор Подмосковья вручил награды олимпийцам
© Фото пресс-службы правительства Московской области Губернатор Подмосковья вручил награды олимпийцам
© Фото пресс-службы правительства Московской области
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Андрей Воробьёв наградил в пятницу подмосковных спортсменов - чемпионов и призеров Олимпийских игр орденами "За заслуги перед Московской областью" и "Преподобного Сергия Радонежского", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Спортсмены из Подмосковья завоевали в Токио 21 медаль в копилку сборной - 6 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых наград.
По словам Воробьёва, победа такого уровня состоит из слагаемых - когда есть наставник, надежный тыл и характер.
"Все это вы проявили, и мы очень гордимся вами. Хочу сказать спасибо за высокие результаты. А также много добрых слов - тренерам, кто посвящает всю жизнь этой работе. Будем ждать новых высоких результатов. Вы увлекаете большое количество ребят, которые хотят быть похожими на вас и тоже достичь очень многого - в спорте и в жизни", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Подмосковных спортсменов поздравил и помощник президента России Игорь Левитин.
"Московская область - вторая среди субъектов Российской Федерации по завоёванным медалям. Это - большое достижение. Вопросам спорта в области уделяется большое внимание. Поэтому хочу вас поздравить и поблагодарить губернатора за поддержку спорта. По количеству завоёванных медалей Россия на Олимпиаде на 3-м месте, а по золотым - на 5-м. Тем не менее, это большой успех. Я уверен, что в Париже в 2024 году мы превзойдём результат", - процитировали в пресс-службе его слова.