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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210813/podmoskove-1745709360.html
Губернатор Подмосковья вручил награды олимпийцам
Губернатор Подмосковья вручил награды олимпийцам - РИА Новости, 13.08.2021
Губернатор Подмосковья вручил награды олимпийцам
Губернатор Андрей Воробьёв наградил в пятницу подмосковных спортсменов - чемпионов и призеров Олимпийских игр орденами "За заслуги перед Московской областью" и... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T21:56
2021-08-13T21:56
новости подмосковья
олимпийские игры
токио
париж
андрей воробьев
игорь левитин
сергий радонежский
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Андрей Воробьёв наградил в пятницу подмосковных спортсменов - чемпионов и призеров Олимпийских игр орденами "За заслуги перед Московской областью" и "Преподобного Сергия Радонежского", сообщает пресс-служба регионального правительства.Спортсмены из Подмосковья завоевали в Токио 21 медаль в копилку сборной - 6 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых наград.По словам Воробьёва, победа такого уровня состоит из слагаемых - когда есть наставник, надежный тыл и характер."Все это вы проявили, и мы очень гордимся вами. Хочу сказать спасибо за высокие результаты. А также много добрых слов - тренерам, кто посвящает всю жизнь этой работе. Будем ждать новых высоких результатов. Вы увлекаете большое количество ребят, которые хотят быть похожими на вас и тоже достичь очень многого - в спорте и в жизни", - приводятся в сообщении слова губернатора.Подмосковных спортсменов поздравил и помощник президента России Игорь Левитин."Московская область - вторая среди субъектов Российской Федерации по завоёванным медалям. Это - большое достижение. Вопросам спорта в области уделяется большое внимание. Поэтому хочу вас поздравить и поблагодарить губернатора за поддержку спорта. По количеству завоёванных медалей Россия на Олимпиаде на 3-м месте, а по золотым - на 5-м. Тем не менее, это большой успех. Я уверен, что в Париже в 2024 году мы превзойдём результат", - процитировали в пресс-службе его слова.
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олимпийские игры, токио, париж, андрей воробьев, игорь левитин, сергий радонежский, россия
21:56 13.08.2021
 
Губернатор Подмосковья вручил награды олимпийцам

Губернатор Подмосковья вручил награды олимпийцам

© Фото пресс-службы правительства Московской области Губернатор Подмосковья вручил награды олимпийцам
Губернатор Подмосковья вручил награды олимпийцам
© Фото пресс-службы правительства Московской области
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Андрей Воробьёв наградил в пятницу подмосковных спортсменов - чемпионов и призеров Олимпийских игр орденами "За заслуги перед Московской областью" и "Преподобного Сергия Радонежского", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Спортсмены из Подмосковья завоевали в Токио 21 медаль в копилку сборной - 6 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых наград.
По словам Воробьёва, победа такого уровня состоит из слагаемых - когда есть наставник, надежный тыл и характер.
"Все это вы проявили, и мы очень гордимся вами. Хочу сказать спасибо за высокие результаты. А также много добрых слов - тренерам, кто посвящает всю жизнь этой работе. Будем ждать новых высоких результатов. Вы увлекаете большое количество ребят, которые хотят быть похожими на вас и тоже достичь очень многого - в спорте и в жизни", - приводятся в сообщении слова губернатора.
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Подмосковных спортсменов поздравил и помощник президента России Игорь Левитин.
"Московская область - вторая среди субъектов Российской Федерации по завоёванным медалям. Это - большое достижение. Вопросам спорта в области уделяется большое внимание. Поэтому хочу вас поздравить и поблагодарить губернатора за поддержку спорта. По количеству завоёванных медалей Россия на Олимпиаде на 3-м месте, а по золотым - на 5-м. Тем не менее, это большой успех. Я уверен, что в Париже в 2024 году мы превзойдём результат", - процитировали в пресс-службе его слова.
 
Новости ПодмосковьяОлимпийские игрыТокиоПарижАндрей ВоробьевИгорь ЛевитинСергий РадонежскийРоссия
 
 
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