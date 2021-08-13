https://ria.ru/20210813/pnevmoniya-1745623622.html
Жена экс-полковника Квачкова сообщила о его госпитализации с пневмонией
Жена экс-полковника Квачкова сообщила о его госпитализации с пневмонией - РИА Новости, 13.08.2021
Жена экс-полковника Квачкова сообщила о его госпитализации с пневмонией
Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков оказался в госпитале с пневмонией, его состояние не меняется почти неделю, сообщила его супруга Надежда Квачкова на... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T13:09
2021-08-13T13:09
2021-08-13T13:22
общество
владимир квачков
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здоровье - общество
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков оказался в госпитале с пневмонией, его состояние не меняется почти неделю, сообщила его супруга Надежда Квачкова на своей странице "Вконтакте".Впервые Квачкова написала о болезни супруга в минувшее воскресенье, 8 августа. "Прошу молитв о Владимире Васильевиче! Он в госпиталь попал с пневмонией", - говорится на ее странице. В посте сегодня она добавила, что состояние супруга "пока без изменений".Между тем, судя по опубликованному в социальных сетях видео с Квачковым, тот допускал, что природа вирусной инфекции 2019-nCOV якобы искусственная и создан он "мировой закулисой" для уничтожения наций целиком. Эти и подобные утверждения ранее неоднократно опровергала Генпрокуратура РФ.Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на одного из наиболее влиятельных людей в российской власти 1990-2000-х годов Анатолия Чубайса (сейчас занимает должность специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития).После трехлетнего заключения Квачков был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет, и вскоре офицер вышел на свободу.
https://ria.ru/20210611/prigovor-1736582392.html
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общество, владимир квачков, главное разведывательное управление рф, здоровье - общество, россия
13:09 13.08.2021 (обновлено: 13:22 13.08.2021)
Жена экс-полковника Квачкова сообщила о его госпитализации с пневмонией
Жена экс-полковника Квачкова, отрицающего COVID-19, сообщила о его госпитализации с пневмонией