https://ria.ru/20210813/plimut-1745567089.html

При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек

При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек - РИА Новости, 13.08.2021

При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек

В результате инцидента со стрельбой в Плимуте погибли по меньшей мере шесть человек, включая подозреваемого, сообщила полиция графств Девон и Корнуолл. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T02:36

2021-08-13T02:36

2021-08-13T03:29

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девон

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ЛОНДОН, 13 авг — РИА Новости. В результате инцидента со стрельбой в Плимуте погибли по меньшей мере шесть человек, включая подозреваемого, сообщила полиция графств Девон и Корнуолл.По информации правоохранительных органов, одна из пострадавших получила медицинскую помощь на месте, однако вскоре умерла в больнице.Полиция пока не сообщает о причинах инцидента, однако не рассматривает версию теракта или возможное наличие других подозреваемых. Расследование продолжается.Ранее полиция графств Девон и Корнуолл сообщила, что в результате стрельбы в Плимуте на юго-западе Англии погибли несколько человек. Газета Daily Mail написала, что одной из жертв стрельбы стала пятилетняя девочка. Издание Guardian сообщало, что причиной инцидента стал "семейный конфликт".

https://ria.ru/20210813/plimut-1745566955.html

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в мире, лондон, англия, девон, корнуолл