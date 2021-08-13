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При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек
При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек - РИА Новости, 13.08.2021
При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек
В результате инцидента со стрельбой в Плимуте погибли по меньшей мере шесть человек, включая подозреваемого, сообщила полиция графств Девон и Корнуолл. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T02:36
2021-08-13T03:29
в мире
лондон
англия
девон
корнуолл
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ЛОНДОН, 13 авг — РИА Новости. В результате инцидента со стрельбой в Плимуте погибли по меньшей мере шесть человек, включая подозреваемого, сообщила полиция графств Девон и Корнуолл.По информации правоохранительных органов, одна из пострадавших получила медицинскую помощь на месте, однако вскоре умерла в больнице.Полиция пока не сообщает о причинах инцидента, однако не рассматривает версию теракта или возможное наличие других подозреваемых. Расследование продолжается.Ранее полиция графств Девон и Корнуолл сообщила, что в результате стрельбы в Плимуте на юго-западе Англии погибли несколько человек. Газета Daily Mail написала, что одной из жертв стрельбы стала пятилетняя девочка. Издание Guardian сообщало, что причиной инцидента стал "семейный конфликт".
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в мире, лондон, англия, девон, корнуолл
02:36 13.08.2021 (обновлено: 03:29 13.08.2021)
 
При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек

При стрельбе в Плимуте погибли по меньшей мере шесть человек, включая подозреваемого

© AP Photo / LM OteroМесто преступления
Место преступления - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© AP Photo / LM Otero
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ЛОНДОН, 13 авг — РИА Новости. В результате инцидента со стрельбой в Плимуте погибли по меньшей мере шесть человек, включая подозреваемого, сообщила полиция графств Девон и Корнуолл.

"Сообщается о шести жертвах, включая подозреваемого... Две женщины и двое мужчин погибли на месте. Еще один мужчина, предположительно, нападавший, также скончался на месте происшествия. Все, предположительно, погибли от огнестрельных ранений", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

По информации правоохранительных органов, одна из пострадавших получила медицинскую помощь на месте, однако вскоре умерла в больнице.
Полиция пока не сообщает о причинах инцидента, однако не рассматривает версию теракта или возможное наличие других подозреваемых. Расследование продолжается.
Ранее полиция графств Девон и Корнуолл сообщила, что в результате стрельбы в Плимуте на юго-западе Англии погибли несколько человек. Газета Daily Mail написала, что одной из жертв стрельбы стала пятилетняя девочка. Издание Guardian сообщало, что причиной инцидента стал "семейный конфликт".
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
02:34
Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте
 
В миреЛондонАнглияДевонКорнуолл
 
 
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