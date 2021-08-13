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Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте
Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте - РИА Новости, 13.08.2021
Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте
Пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в английском городе Плимут, сообщает газета Times со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T02:34
2021-08-13T02:34
2021-08-13T03:11
в мире
англия
девон
корнуолл
джонни мерсер
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в английском городе Плимут, сообщает газета Times со ссылкой на очевидцев.Ранее полиция графств Девон и Корнуолл сообщила, что в результате стрельбы в Плимуте на юго-западе Англии погибли несколько человек.Женщина, проживающая рядом с местом инцидента, рассказала, что стрелок "вышиб" дверь в доме и застрелил пятилетнюю девочку и ее мать. После этого, по ее словам, он скрылся с места преступления и во время бегства ранил или убил двух местных жителей, выгуливавших собак.Газета Guardian сообщает, что причиной инцидента стал "семейный конфликт".Издание Daily Mail сообщает, что среди погибших несколько родственников стрелявшего мужчины, в том числе его мать.Общее число погибших и пострадавших официально не сообщалось. По данным газеты Daily Mail, в результате стрельбы погибли пять человек, а стрелок покончил с собой. Из материала Guardian следует, что он входит в число пяти погибших.Местный парламентарий Джонни Мерсер ранее также заявил, что стрельба не связана с терроризмом.
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в мире, англия, девон, корнуолл, джонни мерсер
02:34 13.08.2021 (обновлено: 03:11 13.08.2021)
Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте
Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в английском городе Плимуте
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в английском городе Плимут, сообщает газета Times
со ссылкой на очевидцев.
Ранее полиция графств Девон
и Корнуолл
сообщила, что в результате стрельбы в Плимуте на юго-западе Англии
погибли несколько человек.
Женщина, проживающая рядом с местом инцидента, рассказала, что стрелок "вышиб" дверь в доме и застрелил пятилетнюю девочку и ее мать. После этого, по ее словам, он скрылся с места преступления и во время бегства ранил или убил двух местных жителей, выгуливавших собак.
Газета Guardian сообщает, что причиной инцидента стал "семейный конфликт".
Издание Daily Mail сообщает, что среди погибших несколько родственников стрелявшего мужчины, в том числе его мать.
Общее число погибших и пострадавших официально не сообщалось. По данным газеты Daily Mail, в результате стрельбы погибли пять человек, а стрелок покончил с собой. Из материала Guardian следует, что он входит в число пяти погибших.
Местный парламентарий Джонни Мерсер
ранее также заявил, что стрельба не связана с терроризмом.