https://ria.ru/20210813/plimut-1745566955.html

Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте

Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте - РИА Новости, 13.08.2021

Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте

Пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в английском городе Плимут, сообщает газета Times со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T02:34

2021-08-13T02:34

2021-08-13T03:11

в мире

англия

девон

корнуолл

джонни мерсер

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в английском городе Плимут, сообщает газета Times со ссылкой на очевидцев.Ранее полиция графств Девон и Корнуолл сообщила, что в результате стрельбы в Плимуте на юго-западе Англии погибли несколько человек.Женщина, проживающая рядом с местом инцидента, рассказала, что стрелок "вышиб" дверь в доме и застрелил пятилетнюю девочку и ее мать. После этого, по ее словам, он скрылся с места преступления и во время бегства ранил или убил двух местных жителей, выгуливавших собак.Газета Guardian сообщает, что причиной инцидента стал "семейный конфликт".Издание Daily Mail сообщает, что среди погибших несколько родственников стрелявшего мужчины, в том числе его мать.Общее число погибших и пострадавших официально не сообщалось. По данным газеты Daily Mail, в результате стрельбы погибли пять человек, а стрелок покончил с собой. Из материала Guardian следует, что он входит в число пяти погибших.Местный парламентарий Джонни Мерсер ранее также заявил, что стрельба не связана с терроризмом.

https://ria.ru/20210807/strelba-1744871864.html

англия

девон

корнуолл

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в мире, англия, девон, корнуолл, джонни мерсер