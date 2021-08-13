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Минэнерго аннулирует спекулятивные биржевые сделки по перепродаже топлива
Минэнерго аннулирует спекулятивные биржевые сделки по перепродаже топлива - РИА Новости, 13.08.2021
Минэнерго аннулирует спекулятивные биржевые сделки по перепродаже топлива
Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучают отдельные биржевые сделки по перепродаже топлива на базисах НПЗ трейдерами по завышенным... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T08:27
2021-08-13T08:27
экономика
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
спбмтсб
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучают отдельные биржевые сделки по перепродаже топлива на базисах НПЗ трейдерами по завышенным ценам, они будут аннулированы, говорится в совместном заявлении ведомств.Ранее ФАС запросила у нефтяных компаний реестр заключенных договоров на поставку и закупку нефтепродуктов. Как пояснил глава ФАС Максим Шаскольский, чтобы выявить объемы, приобретаемые третьими лицами в интересах этих нефтяных компаний и аффилированных с ними лиц. Также ФАС провела внеплановые проверки нефтетрейдеров и запросила у них аналогичную информацию. "При выявлении нарушений антимонопольного законодательства по итогам анализа полученных сведений будет приняты меры реагирования", - подчеркнул Шаскольский.Вице-премьер Александр Новак 10 августа заявил, что считает целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, по его словам, можно временно запретить продажу топлива на базисах НПЗ не производителями и ограничить дневной рост цен. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) уже прорабатывает этот вопрос.
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экономика, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), спбмтсб, цены на нефть, россия
08:27 13.08.2021
 
Минэнерго аннулирует спекулятивные биржевые сделки по перепродаже топлива

Минэнерго и ФАС аннулируют спекулятивные биржевые сделки по перепродаже топлива

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучают отдельные биржевые сделки по перепродаже топлива на базисах НПЗ трейдерами по завышенным ценам, они будут аннулированы, говорится в совместном заявлении ведомств.
"Ведется детальное изучение отдельных биржевых сделок перепродажи на базисах НПЗ моторного топлива по завышенным ценам трейдерами, не имеющими собственного производства на соответствующих базисах, с целью аннулирования данных транзакций и пресечения подобной практики в будущем", - говорится в сообщении.
Ранее ФАС запросила у нефтяных компаний реестр заключенных договоров на поставку и закупку нефтепродуктов. Как пояснил глава ФАС Максим Шаскольский, чтобы выявить объемы, приобретаемые третьими лицами в интересах этих нефтяных компаний и аффилированных с ними лиц. Также ФАС провела внеплановые проверки нефтетрейдеров и запросила у них аналогичную информацию. "При выявлении нарушений антимонопольного законодательства по итогам анализа полученных сведений будет приняты меры реагирования", - подчеркнул Шаскольский.
Вице-премьер Александр Новак 10 августа заявил, что считает целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, по его словам, можно временно запретить продажу топлива на базисах НПЗ не производителями и ограничить дневной рост цен. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) уже прорабатывает этот вопрос.
Разработки ученых Томского политехнического университета - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 03:00Наука
В России нашли способ сэкономить более 50 процентов топлива на заводах
 
ЭкономикаАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)СПбМТСБЦены на нефтьРоссия
 
 
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