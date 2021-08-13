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Минэнерго аннулирует спекулятивные биржевые сделки по перепродаже топлива
Минэнерго аннулирует спекулятивные биржевые сделки по перепродаже топлива - РИА Новости, 13.08.2021
Минэнерго аннулирует спекулятивные биржевые сделки по перепродаже топлива
Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучают отдельные биржевые сделки по перепродаже топлива на базисах НПЗ трейдерами по завышенным... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T08:27
2021-08-13T08:27
2021-08-13T08:27
экономика
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
спбмтсб
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучают отдельные биржевые сделки по перепродаже топлива на базисах НПЗ трейдерами по завышенным ценам, они будут аннулированы, говорится в совместном заявлении ведомств.Ранее ФАС запросила у нефтяных компаний реестр заключенных договоров на поставку и закупку нефтепродуктов. Как пояснил глава ФАС Максим Шаскольский, чтобы выявить объемы, приобретаемые третьими лицами в интересах этих нефтяных компаний и аффилированных с ними лиц. Также ФАС провела внеплановые проверки нефтетрейдеров и запросила у них аналогичную информацию. "При выявлении нарушений антимонопольного законодательства по итогам анализа полученных сведений будет приняты меры реагирования", - подчеркнул Шаскольский.Вице-премьер Александр Новак 10 августа заявил, что считает целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, по его словам, можно временно запретить продажу топлива на базисах НПЗ не производителями и ограничить дневной рост цен. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) уже прорабатывает этот вопрос.
https://ria.ru/20210720/tpu-1741370376.html
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экономика, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), спбмтсб, цены на нефть, россия
Минэнерго аннулирует спекулятивные биржевые сделки по перепродаже топлива
Минэнерго и ФАС аннулируют спекулятивные биржевые сделки по перепродаже топлива