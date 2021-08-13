https://ria.ru/20210813/pereezd-1745619927.html
Более четырех тысяч жителей Красноярского края переедут из аварийного жилья
Более четырех тысяч жителей Красноярского края переедут из аварийного жилья - РИА Новости, 13.08.2021
Более четырех тысяч жителей Красноярского края переедут из аварийного жилья
Более 20 многоквартирных домов строится в различных городах и районах Красноярского края для переселения более 4 тысяч жителей из аварийного жилья до конца 2021 РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:48
2021-08-13T12:48
2021-08-13T12:48
общество
красноярский край
александр усс
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россия
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КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Более 20 многоквартирных домов строится в различных городах и районах Красноярского края для переселения более 4 тысяч жителей из аварийного жилья до конца 2021 года, сообщает пресс-служба губернатора края.Реализацию программы по переселению из аварийного жилья губернатор Александр Усс в режиме видеоконференцсвязи обсудил с главами муниципальных образований.По данным пресс-службы, регион два года назад вошёл в федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". К 2025 году в регионе должны расселить 18,5 тысячи человек из более чем тысячи многоквартирных домов в 50 муниципальных образованиях. За 2019-2020 годы уже расселено более 2 тысяч человек из 39 тысяч квадратных метров жилья, построено восемь многоквартирных домов, 23% граждан предпочли получить денежные выплаты, для расселения остальных часть квартир выкуплена на вторичном жилищном рынке."В течение 2021 года за счет федеральных и краевых средств в размере 962,6 миллиона рублей будут расселены более 4 тысяч человек из 74,88 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда. Сейчас идёт строительство 23 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.По одному дому строят в Дивногорске, Ачинске, Ужуре, Канске, Уяре, в селе Верхнепашино Енисейского района, поселке Инголь Шарыповского района. По два дома – в Енисейске, Лесосибирске, Минусинске и Боготоле, в посёлке Новоангарск Мотыгинского района. По три дома строят в Бирилюсском районе и Красноярске для переселенцев из аварийного жилья.В пресс-службе подчеркнули, что глава региона обратил особое внимание глав территорий на то, что реализация данной программы на особом контроле на федеральном уровне."Муниципальные образования, которые участвуют в программе расселения аварийного жилья, должны предельно серьёзно отнестись к её исполнению. Нельзя ждать у моря погоды. Подготовительную работу нужно организовывать заранее. Из-за предельно жёстких условий участия в этом федеральном проекте нерасторопность и безответственность руководителя даже одной территории способны подставить под удар весь регион. Между тем Красноярский край находится на хорошем счету, и нельзя допустить снижения планки", - приводит пресс-служба слова Усса.
https://realty.ria.ru/20210806/shoygu-1744655009.html
https://ria.ru/20210806/uss-1744762403.html
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общество, красноярский край, александр усс, жилье, россия
Более четырех тысяч жителей Красноярского края переедут из аварийного жилья
Более четырех тысяч жителей Красноярского края до конца года переедут из аварийного жилья
КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости.
Более 20 многоквартирных домов строится в различных городах и районах Красноярского края
для переселения более 4 тысяч жителей из аварийного жилья до конца 2021 года, сообщает пресс-служба губернатора края.
Реализацию программы по переселению из аварийного жилья губернатор Александр Усс
в режиме видеоконференцсвязи обсудил с главами муниципальных образований.
По данным пресс-службы, регион два года назад вошёл в федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". К 2025 году в регионе должны расселить 18,5 тысячи человек из более чем тысячи многоквартирных домов в 50 муниципальных образованиях. За 2019-2020 годы уже расселено более 2 тысяч человек из 39 тысяч квадратных метров жилья, построено восемь многоквартирных домов, 23% граждан предпочли получить денежные выплаты, для расселения остальных часть квартир выкуплена на вторичном жилищном рынке.
"В течение 2021 года за счет федеральных и краевых средств в размере 962,6 миллиона рублей будут расселены более 4 тысяч человек из 74,88 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда. Сейчас идёт строительство 23 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
По одному дому строят в Дивногорске, Ачинске, Ужуре, Канске, Уяре, в селе Верхнепашино Енисейского района, поселке Инголь Шарыповского района. По два дома – в Енисейске, Лесосибирске, Минусинске и Боготоле, в посёлке Новоангарск Мотыгинского района. По три дома строят в Бирилюсском районе и Красноярске
для переселенцев из аварийного жилья.
В пресс-службе подчеркнули, что глава региона обратил особое внимание глав территорий на то, что реализация данной программы на особом контроле на федеральном уровне.
"Муниципальные образования, которые участвуют в программе расселения аварийного жилья, должны предельно серьёзно отнестись к её исполнению. Нельзя ждать у моря погоды. Подготовительную работу нужно организовывать заранее. Из-за предельно жёстких условий участия в этом федеральном проекте нерасторопность и безответственность руководителя даже одной территории способны подставить под удар весь регион. Между тем Красноярский край находится на хорошем счету, и нельзя допустить снижения планки", - приводит пресс-служба слова Усса.