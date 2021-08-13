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Более четырех тысяч жителей Красноярского края переедут из аварийного жилья

Более четырех тысяч жителей Красноярского края переедут из аварийного жилья - РИА Новости, 13.08.2021

Более четырех тысяч жителей Красноярского края переедут из аварийного жилья

Более 20 многоквартирных домов строится в различных городах и районах Красноярского края для переселения более 4 тысяч жителей из аварийного жилья до конца 2021 РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:48

2021-08-13T12:48

2021-08-13T12:48

общество

красноярский край

александр усс

жилье

россия

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КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Более 20 многоквартирных домов строится в различных городах и районах Красноярского края для переселения более 4 тысяч жителей из аварийного жилья до конца 2021 года, сообщает пресс-служба губернатора края.Реализацию программы по переселению из аварийного жилья губернатор Александр Усс в режиме видеоконференцсвязи обсудил с главами муниципальных образований.По данным пресс-службы, регион два года назад вошёл в федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". К 2025 году в регионе должны расселить 18,5 тысячи человек из более чем тысячи многоквартирных домов в 50 муниципальных образованиях. За 2019-2020 годы уже расселено более 2 тысяч человек из 39 тысяч квадратных метров жилья, построено восемь многоквартирных домов, 23% граждан предпочли получить денежные выплаты, для расселения остальных часть квартир выкуплена на вторичном жилищном рынке."В течение 2021 года за счет федеральных и краевых средств в размере 962,6 миллиона рублей будут расселены более 4 тысяч человек из 74,88 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда. Сейчас идёт строительство 23 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.По одному дому строят в Дивногорске, Ачинске, Ужуре, Канске, Уяре, в селе Верхнепашино Енисейского района, поселке Инголь Шарыповского района. По два дома – в Енисейске, Лесосибирске, Минусинске и Боготоле, в посёлке Новоангарск Мотыгинского района. По три дома строят в Бирилюсском районе и Красноярске для переселенцев из аварийного жилья.В пресс-службе подчеркнули, что глава региона обратил особое внимание глав территорий на то, что реализация данной программы на особом контроле на федеральном уровне."Муниципальные образования, которые участвуют в программе расселения аварийного жилья, должны предельно серьёзно отнестись к её исполнению. Нельзя ждать у моря погоды. Подготовительную работу нужно организовывать заранее. Из-за предельно жёстких условий участия в этом федеральном проекте нерасторопность и безответственность руководителя даже одной территории способны подставить под удар весь регион. Между тем Красноярский край находится на хорошем счету, и нельзя допустить снижения планки", - приводит пресс-служба слова Усса.

https://realty.ria.ru/20210806/shoygu-1744655009.html

https://ria.ru/20210806/uss-1744762403.html

https://ria.ru/20210808/mgla-1744889741.html

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общество, красноярский край, александр усс, жилье, россия