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СМИ рассказали, какая пенсия будет у Меркель после отставки
СМИ рассказали, какая пенсия будет у Меркель после отставки - РИА Новости, 13.08.2021
СМИ рассказали, какая пенсия будет у Меркель после отставки
Канцлер ФРГ Ангела Меркель после ухода с поста будет получать около 15 тысяч евро в месяц в качестве пенсии, сообщило агентство DPA со ссылкой на подсчет Союза... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T19:54
2021-08-13T20:48
в мире
германия
ангела меркель
герхард шредер
гельмут коль
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БЕРЛИН, 13 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после ухода с поста будет получать около 15 тысяч евро в месяц в качестве пенсии, сообщило агентство DPA со ссылкой на подсчет Союза налогоплательщиков.Как напомнили в организации, Меркель с 1990 года регулярно избиралась в бундестаг, параллельно работала в правительстве Гельмута Коля, а затем, после недолгого пребывания в оппозиции, заняла пост федерального канцлера, на котором находится почти 16 лет.По данным агентства, Меркель полагается пенсия в размере 65 процентов от депутатской зарплаты (сегодня это около десяти тысяч евро). Сколько ей будут начислять за работу канцлером, не уточняется, но, по сообщениям СМИ, ее предшественник Герхард Шредер, занимавший пост семь лет, получает за это около 6,5 тысячи евро в месяц.В сентябре состоятся выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство. Меркель не претендует в нем на должность канцлера, но пока не раскрывает свои планы на будущее, намекая, что может продолжить карьеру.После ухода с поста она будет иметь право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем. Известно, что на содержание бюро Шредера в год может уходить полмиллиона евро.
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в мире, германия, ангела меркель, герхард шредер, гельмут коль
19:54 13.08.2021 (обновлено: 20:48 13.08.2021)
 
СМИ рассказали, какая пенсия будет у Меркель после отставки

DPA: пенсия Меркель после ухода в отставку составит около 15 тысяч евро

© REUTERS / Hannibal Hanschke/PoolКанцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke/Pool
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БЕРЛИН, 13 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после ухода с поста будет получать около 15 тысяч евро в месяц в качестве пенсии, сообщило агентство DPA со ссылкой на подсчет Союза налогоплательщиков.
Как напомнили в организации, Меркель с 1990 года регулярно избиралась в бундестаг, параллельно работала в правительстве Гельмута Коля, а затем, после недолгого пребывания в оппозиции, заняла пост федерального канцлера, на котором находится почти 16 лет.
По данным агентства, Меркель полагается пенсия в размере 65 процентов от депутатской зарплаты (сегодня это около десяти тысяч евро). Сколько ей будут начислять за работу канцлером, не уточняется, но, по сообщениям СМИ, ее предшественник Герхард Шредер, занимавший пост семь лет, получает за это около 6,5 тысячи евро в месяц.
В сентябре состоятся выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство. Меркель не претендует в нем на должность канцлера, но пока не раскрывает свои планы на будущее, намекая, что может продолжить карьеру.
После ухода с поста она будет иметь право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем. Известно, что на содержание бюро Шредера в год может уходить полмиллиона евро.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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