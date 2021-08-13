https://ria.ru/20210813/pasport-1745657633.html

В Госдуме оценили идею изымать загранпаспорта у должников

В Госдуме оценили идею изымать загранпаспорта у должников - РИА Новости, 13.08.2021

В Госдуме оценили идею изымать загранпаспорта у должников

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил РИА Новости, что ему не понятна концепция законопроекта об... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:00

2021-08-13T16:00

2021-08-13T17:18

общество

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

вячеслав лысаков

россия

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/103034/14/1030341471_0:10:3030:1714_1920x0_80_0_0_18495d6b1ea09af601bbbadef7ed3cc4.jpg

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил РИА Новости, что ему не понятна концепция законопроекта об изъятии у должников загранпаспортов, и выразил мнение, что предлагаемые нововведения увеличат затраты государства на процедуру изъятия и усложнят жизнь должникам.Ранее правительство внесло в Госдуму поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", в которых утоняются основания для признания недействительными заграничных паспортов. Авторы инициативы предлагают изымать загранпаспорт у человека, который признан невыездным из-за неисполнения им судебных решений (в случае задолженности по налогам, штрафам или услугам ЖКХ, которые составляют 30 тысяч рублей и более). Запрет также распространяется на подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам до вынесения приговора суда."На сегодняшний день действует норма, когда должники не могут пересечь границу РФ. При проверке документов людей возвращают, заворачивают с границы, в аэропортах, как правило. Все равно человека не пропустят за границу, зачем у него паспорт изымать? Правительство решило, для подстраховки, я так понимаю, чтобы человек не мог ни сбежать за границу, ни вести комфортный образ жизни, если он является должником", - заявил Лысаков.По его словам, сегодня уже принимаются меры для обеспечения оперативной оплаты долгов в подобных случаях прямо в местах пересечения границы, в том числе потому что к моменту выезда за границу граждане могут не знать о наличии у них каких-либо долгов. "Надо дать возможность человеку сразу заплатить, и это можно технически сделать. Мы же цифровизацией занимаемся, в чем проблема?" - отметил он.Также депутат добавил, что в случае принятия инициативы будет необходимо организовать саму процедуру изъятия, перевозки и хранения документа. Потребуется дополнительное финансирование еще одной процедуры, обратил внимание политик."Зачем все это? Я не понимаю этой концепции", - заявил Лысаков.Он напомнил, что ранее были приняты изменения в законодательство, по которым можно оплачивать только 50% от штрафа сразу после фиксации нарушения, это было сделано для того, чтобы государству не нужно было "гоняться за должниками" и тратить на это средства из бюджета."Теперь правительство само себе противоречит, поскольку правительство этот принцип о 50% закладывает в новую редакцию КоАП. Но когда я пробивал эту идею в прошлом как автор законопроекта, правительство было против. Минфин категорически упирался – зачем взять 50%, если можно взять 100%. Но это издержки, которые "съедают" этот долг. И вот правительство прозрело, и на всех физ- и юрлиц предлагают распространить принцип этого дисконта", - пояснил он свою позицию.При этом депутат полагает, что Госдума с большой долей вероятности примет этот законопроект.Авторы законопроекта отмечают, что в случае, если выезд из гражданина из страны будет ограничен в соответствии с законом о порядке выезда, его паспорт подлежит изъятию в пределах компетенции судом, следственными органами СК, пограничниками, МВД, дипломатическими и консульскими органами и направляется в государственный орган, осуществивший выдачу паспортов.Порядок и сроки изъятия паспорта предлагается установить актом правительства РФ, по результатам изъятия документа будет составляться протокол (акт), копия которого может быть выдана гражданину по его просьбе, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

https://realty.ria.ru/20210702/zhile-1739520952.html

https://ria.ru/20210617/vybory-1737411846.html

https://ria.ru/20210530/alimenty-1734775986.html

https://ria.ru/20210522/dolzhnik-1733414340.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), вячеслав лысаков, россия, новости - туризм, туризм