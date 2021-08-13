https://ria.ru/20210813/pasport-1745612126.html

Выдача паспортов в Донбассе не нарушает международное право, заявил Лавров

Выдача паспортов в Донбассе не нарушает международное право, заявил Лавров - РИА Новости, 13.08.2021

Выдача паспортов в Донбассе не нарушает международное право, заявил Лавров

Россия, выдавая паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не нарушает международное право, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:13

2021-08-13T12:13

2021-08-13T12:13

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

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САМБЕК (Ростовская обл.), 13 авг – РИА Новости. Россия, выдавая паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не нарушает международное право, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В последнее время стали звучать голоса, что, проводя паспортизацию Донецкой и Луганской народных республик, Россия, значит, нарушает международное право. Все это ложь. Во-первых, европейская конвенция о правах человека гласит, что каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином. Другие конвенции говорят о том, что любой человек вправе выбрать себе гражданство", - сказал Лавров в ходе лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета".Как отметил Лавров, на Украине венгры, поляки, румыны имеют паспорта своих государств и десятилетиями ни у кого это не вызывало никаких вопросов.Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.

https://ria.ru/20210714/grazhdanstvo-1741211638.html

https://ria.ru/20210402/donbass-1603935647.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия