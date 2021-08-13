https://ria.ru/20210813/park-1745904194.html

Парк на берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году

Парк на берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году - РИА Новости, 16.08.2021

Парк на берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году

Парк на правом берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-13T15:35

2021-08-13T15:35

2021-08-16T12:46

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Парк на правом берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Парк на правом берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году. На благоустраиваемой территории оборудуем сцену для выступлений, скейт-площадку, велопарковки, игровые комплексы для детей с качелями, каруселями и горками", - говорится в сообщении.Отмечается, что в парке создадут комфортные прогулочные маршруты, разместят парковые диваны.Помимо этого, дорожно-тропиночную сеть соединят с прилегающими к парку кварталами Троицка и высадят дополнительные зеленые насаждения – деревья и кустарники, разобьем цветники."Проект благоустройства разработан с учетом мнения жителей и учитывает особенности природного рельефа территории", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210811/blagoustroystvo-1745479288.html

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общество, троицк, тинао, городское хозяйство москвы