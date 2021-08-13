https://ria.ru/20210813/park-1745904194.html
Парк на берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году
Парк на берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году - РИА Новости, 16.08.2021
Парк на берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году
Парк на правом берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-13T15:35
2021-08-13T15:35
2021-08-16T12:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
троицк
тинао
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745905263_0:158:3358:2047_1920x0_80_0_0_38f91615c32a2a24adae5443f3aaf97d.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Парк на правом берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Парк на правом берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году. На благоустраиваемой территории оборудуем сцену для выступлений, скейт-площадку, велопарковки, игровые комплексы для детей с качелями, каруселями и горками", - говорится в сообщении.Отмечается, что в парке создадут комфортные прогулочные маршруты, разместят парковые диваны.Помимо этого, дорожно-тропиночную сеть соединят с прилегающими к парку кварталами Троицка и высадят дополнительные зеленые насаждения – деревья и кустарники, разобьем цветники."Проект благоустройства разработан с учетом мнения жителей и учитывает особенности природного рельефа территории", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210811/blagoustroystvo-1745479288.html
троицк
тинао
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745905263_478:0:3207:2047_1920x0_80_0_0_9568924f3c5844680fb69d729ddee96c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, троицк, тинао, городское хозяйство москвы