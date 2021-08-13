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Парк на берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году
Парк на берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году - РИА Новости, 16.08.2021
Парк на берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году
Парк на правом берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-13T15:35
2021-08-16T12:46
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тинао
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Парк на правом берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Парк на правом берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году. На благоустраиваемой территории оборудуем сцену для выступлений, скейт-площадку, велопарковки, игровые комплексы для детей с качелями, каруселями и горками", - говорится в сообщении.Отмечается, что в парке создадут комфортные прогулочные маршруты, разместят парковые диваны.Помимо этого, дорожно-тропиночную сеть соединят с прилегающими к парку кварталами Троицка и высадят дополнительные зеленые насаждения – деревья и кустарники, разобьем цветники."Проект благоустройства разработан с учетом мнения жителей и учитывает особенности природного рельефа территории", - говорится в сообщении.
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общество, троицк, тинао, городское хозяйство москвы
15:35 13.08.2021 (обновлено: 12:46 16.08.2021)
 

Парк на берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкВид на реку Десна
Вид на реку Десна - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Парк на правом берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Парк на правом берегу реки Десны в ТиНАО появится в этом году. На благоустраиваемой территории оборудуем сцену для выступлений, скейт-площадку, велопарковки, игровые комплексы для детей с качелями, каруселями и горками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в парке создадут комфортные прогулочные маршруты, разместят парковые диваны.
Помимо этого, дорожно-тропиночную сеть соединят с прилегающими к парку кварталами Троицка и высадят дополнительные зеленые насаждения – деревья и кустарники, разобьем цветники.
"Проект благоустройства разработан с учетом мнения жителей и учитывает особенности природного рельефа территории", - говорится в сообщении.
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