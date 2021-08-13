https://ria.ru/20210813/otkaz-1745708404.html

Польский сенатор заявил, что его не пустили в Россию

Польский сенатор заявил, что его не пустили в Россию - РИА Новости, 14.08.2021

Польский сенатор заявил, что его не пустили в Россию

Вице-спикер сената Польши Богдан Борусевич заявил, что ему отказали в возможности приехать в Россию. Слова политика цитирует портал Interia. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-13T21:42

2021-08-13T21:42

2021-08-14T06:50

политика

в мире

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745708266_0:17:2572:1464_1920x0_80_0_0_6e4fb0ac0b9ec862702dd863054cc2eb.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Вице-спикер сената Польши Богдан Борусевич заявил, что ему отказали в возможности приехать в Россию. Слова политика цитирует портал Interia.Парламентарий пояснил, что прилететь в Москву он собирался, чтобы попасть на похороны правозащитника Сергея Ковалева. Однако в польском посольстве в России Борусевичу сказали, что ему запрещен въезд в страну с 2015 года.Российские дипломаты пока никак не прокомментировали слова польского политика.Прощание с Ковалевым состоялось накануне в Сахаровском центре.В 2015 году западные СМИ опубликовали список граждан Польши, которым запрещен въезд в Россию. В перечне, в частности, значится Богдан Борусевич. Высокопоставленный источник в МИД России заявил, что к соответствующим ограничениям привели действия ЕС, побудившие Москву к ответным мерам.Полный перевод статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210813/polyaki-1745604990.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире, москва, россия