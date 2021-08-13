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Польский сенатор заявил, что его не пустили в Россию
Польский сенатор заявил, что его не пустили в Россию - РИА Новости, 14.08.2021
Польский сенатор заявил, что его не пустили в Россию
Вице-спикер сената Польши Богдан Борусевич заявил, что ему отказали в возможности приехать в Россию. Слова политика цитирует портал Interia. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-13T21:42
2021-08-14T06:50
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Вице-спикер сената Польши Богдан Борусевич заявил, что ему отказали в возможности приехать в Россию. Слова политика цитирует портал Interia.Парламентарий пояснил, что прилететь в Москву он собирался, чтобы попасть на похороны правозащитника Сергея Ковалева. Однако в польском посольстве в России Борусевичу сказали, что ему запрещен въезд в страну с 2015 года.Российские дипломаты пока никак не прокомментировали слова польского политика.Прощание с Ковалевым состоялось накануне в Сахаровском центре.В 2015 году западные СМИ опубликовали список граждан Польши, которым запрещен въезд в Россию. В перечне, в частности, значится Богдан Борусевич. Высокопоставленный источник в МИД России заявил, что к соответствующим ограничениям привели действия ЕС, побудившие Москву к ответным мерам.Полный перевод статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, в мире, москва, россия
21:42 13.08.2021 (обновлено: 06:50 14.08.2021)
 
Польский сенатор заявил, что его не пустили в Россию

Вице-спикер сената Польши Борусевич заявил, что его его не пустили в Россию

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВице-спикер Сената Польши Богдан Борусевич
Вице-спикер Сената Польши Богдан Борусевич - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Вице-спикер сената Польши Богдан Борусевич заявил, что ему отказали в возможности приехать в Россию. Слова политика цитирует портал Interia.
Парламентарий пояснил, что прилететь в Москву он собирался, чтобы попасть на похороны правозащитника Сергея Ковалева. Однако в польском посольстве в России Борусевичу сказали, что ему запрещен въезд в страну с 2015 года.

"Признаюсь, я очень удивлен", — посетовал сенатор.

Российские дипломаты пока никак не прокомментировали слова польского политика.
Прощание с Ковалевым состоялось накануне в Сахаровском центре.
В 2015 году западные СМИ опубликовали список граждан Польши, которым запрещен въезд в Россию. В перечне, в частности, значится Богдан Борусевич. Высокопоставленный источник в МИД России заявил, что к соответствующим ограничениям привели действия ЕС, побудившие Москву к ответным мерам.
Полный перевод статьи читайте на ИноСМИ >>
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