https://ria.ru/20210813/otkaz-1745607615.html

Сыну Фургала отказали в регистрации на выборах в Госдуму

Сыну Фургала отказали в регистрации на выборах в Госдуму - РИА Новости, 13.08.2021

Сыну Фургала отказали в регистрации на выборах в Госдуму

Избирком Хабаровского края выявил 48,2% недействительных и недостоверных подписей из общего числа проверенных у Антона Фургала, ему отказано в регистрации... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:54

2021-08-13T11:54

2021-08-13T11:59

политика

хабаровский край

госдума рф

выборы в государственную думу

сергей фургал

россия

антон фургал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578216025_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_7da875d03cbac85bfc8aa4289134e53e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Избирком Хабаровского края выявил 48,2% недействительных и недостоверных подписей из общего числа проверенных у Антона Фургала, ему отказано в регистрации кандидатом в депутаты Государственной думы, сообщила комиссия в пятницу.Фургал был выдвинут в порядке самовыдвижения на выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70. По данным избиркома, в его поддержку должны быть собраны 15 433 подписи избирателей, он предоставил 15 789."Проверке подлежат 3 087 подписей, для чего была произведена случайная выборка папок с подписными листами. В ходе проведения проверки установлено, что количество признанных недействительными и недостоверными подписей превысило 155, что больше 5% от числа отобранных к проверке", - говорится в сообщении. В связи с этим провели дополнительную выборку подписей, подлежащих проверке."Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения кандидата Фургала Антона Сергеевича, 2 609 подписей признано недостоверными и недействительными, что составляет 48,2% от общего количества подписей, отобранных к проверке", - отмечают в избиркоме.При выявлении 5% и более недостоверных и (или) недействительных подписей избирателей от общего количества подписей, подлежащих проверке, в регистрации кандидата отказывают."Вследствие чего кандидату в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Фургалу Антону Сергеевичу, выдвинутого в порядке самовыдвижения, отказано в регистрации 13 августа 2021 года", - сообщает комиссия.Отец Антона Фургала был депутатом Госдумы, выдвигался в 2016 году по тому же одномандатному округу. В 2018 году Сергей Фургал стал главой Хабаровского края. В июле прошлого года он был задержан - СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Фургал сейчас находится в московском СИЗО "Лефортово", срок ареста продлен до 7 октября, вину он не признает.

https://ria.ru/20210809/vybory-1745051192.html

https://ria.ru/20210729/furgal-1743451457.html

хабаровский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, хабаровский край, госдума рф, выборы в государственную думу, сергей фургал, россия, антон фургал