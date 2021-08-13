11:54 13.08.2021 (обновлено: 11:59 13.08.2021)
Сыну Фургала отказали в регистрации на выборах в Госдуму
Сына Сергея Фургала Антона не допустили к выборам в Госдуму из-за 48,2% недействительных подписей
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Избирком Хабаровского края выявил 48,2% недействительных и недостоверных подписей из общего числа проверенных у Антона Фургала, ему отказано в регистрации кандидатом в депутаты Государственной думы, сообщила комиссия в пятницу.
Фургал был выдвинут в порядке самовыдвижения на выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70. По данным избиркома, в его поддержку должны быть собраны 15 433 подписи избирателей, он предоставил 15 789.
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"Проверке подлежат 3 087 подписей, для чего была произведена случайная выборка папок с подписными листами. В ходе проведения проверки установлено, что количество признанных недействительными и недостоверными подписей превысило 155, что больше 5% от числа отобранных к проверке", - говорится в сообщении. В связи с этим провели дополнительную выборку подписей, подлежащих проверке.
"Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения кандидата Фургала Антона Сергеевича, 2 609 подписей признано недостоверными и недействительными, что составляет 48,2% от общего количества подписей, отобранных к проверке", - отмечают в избиркоме.
При выявлении 5% и более недостоверных и (или) недействительных подписей избирателей от общего количества подписей, подлежащих проверке, в регистрации кандидата отказывают.
"Вследствие чего кандидату в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Фургалу Антону Сергеевичу, выдвинутого в порядке самовыдвижения, отказано в регистрации 13 августа 2021 года", - сообщает комиссия.
Отец Антона Фургала был депутатом Госдумы, выдвигался в 2016 году по тому же одномандатному округу. В 2018 году Сергей Фургал стал главой Хабаровского края. В июле прошлого года он был задержан - СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Фургал сейчас находится в московском СИЗО "Лефортово", срок ареста продлен до 7 октября, вину он не признает.