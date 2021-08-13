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В Москве сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино
В Москве сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино - РИА Новости, 13.08.2021
В Москве сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино
Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:14
2021-08-13T10:14
2021-08-13T10:25
распространение коронавируса
москва
сергей собянин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино", - сообщил Собянин в своём блоге.Ранее Собянин в своем блоге сообщил, что власти столицы рекомендуют организаторам концертов, спектаклей и киносеансов использовать QR-коды для безопасности зрителей. Кроме того, с 22 июня вводится временный запрет на проведение в столице концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.
https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745501822.html
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москва, сергей собянин, коронавирус в россии
10:14 13.08.2021 (обновлено: 10:25 13.08.2021)
В Москве сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино
Мэр Москвы Собянин: ограничения на посещение театров, концертов и кино в Москве сохраняются