https://ria.ru/20210813/ogranicheniya-1745585065.html

В Москве сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино

В Москве сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино - РИА Новости, 13.08.2021

В Москве сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино

Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:14

2021-08-13T10:14

2021-08-13T10:25

распространение коронавируса

москва

сергей собянин

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино", - сообщил Собянин в своём блоге.Ранее Собянин в своем блоге сообщил, что власти столицы рекомендуют организаторам концертов, спектаклей и киносеансов использовать QR-коды для безопасности зрителей. Кроме того, с 22 июня вводится временный запрет на проведение в столице концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.

https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745501822.html

москва

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москва, сергей собянин, коронавирус в россии