https://ria.ru/20210813/obvinenie-1745622362.html
Камчатскому депутату предъявили обвинение в умышленном убийстве
Камчатскому депутату предъявили обвинение в умышленном убийстве - РИА Новости, 13.08.2021
Камчатскому депутату предъявили обвинение в умышленном убийстве
Депутату Законодательного собрания Камчатского края Игорю Редькину предъявлено обвинение в убийстве, при этом следователи проверяют версию об убийстве по... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:59
2021-08-13T12:59
2021-08-13T17:01
происшествия
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
усть-большерецкий район
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг — РИА Новости. Депутату Законодательного собрания Камчатского края Игорю Редькину предъявлено обвинение в убийстве, при этом следователи проверяют версию об убийстве по неосторожности, сообщает региональное управление СК России.Ранее Редькин распространил заявление, в котором рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице."Следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве, в связи с чем 10 августа Редькину И. В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России. Также следствие проверяет версию обвиняемого о совершении убийства по неосторожности", — говорится в сообщении управления.Часть 1 статьи 105 УК России ("Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку") наказывается лишением свободы на срок от шести до 15 лет.Мерой пресечения Редькину 11 августа был выбран домашний арест.Доход Редькина за 2020 год, согласно последней опубликованной декларации, составил почти 315 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210811/partiya-1745277114.html
https://ria.ru/20210812/mi-8-1745418156.html
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происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), усть-большерецкий район, россия
12:59 13.08.2021 (обновлено: 17:01 13.08.2021)
Камчатскому депутату предъявили обвинение в умышленном убийстве
Камчатскому депутату Редькину предъявили обвинение в умышленном убийстве