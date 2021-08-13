ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ
Начальник управления Народной милиции ЛНР Лещенко: украинские силовики препятствуют работе ОБСЕ
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что украинские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.
Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
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"Украинское командование продолжает препятствовать выполнению мандата сотрудниками СММ ОБСЕ в части касающейся мониторинга обстановки с использованием БПЛА", - сказал Лещенко журналистам в пятницу.
Он уточнил, что, по данным Народной милиции, за прошедшую неделю украинские силовики три раза применяли станции "Буковель-АД" для создания помех каналам управления и навигации беспилотников миссии ОБСЕ в районах подконтрольных Киеву населенных пунктов Подлесное, Золотое и Катериновка.
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"Призываем представителей СММ ОБСЕ зафиксировать данные факты и оказать содействие командованию ВСУ в проведении разбирательств с целью недопущения нарушения мандата миссии", - заявил начальник Народной милиции.
По его словам, украинские силовики также продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ, проводя минирование дорог в Донбассе, что "ставит под угрозу жизни и здоровье мирных жителей и представителей мониторинговой миссии". Лещенко уточнил, что в течение недели украинские силовики установили противотанковые мины ТМ-62 на дорогах вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов Попасная, Новотошковское и Трехизбенка.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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