Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210813/norvegiya-1745584137.html
В Норвегии призвали к диалогу с Россией
В Норвегии призвали к диалогу с Россией - РИА Новости, 13.08.2021
В Норвегии призвали к диалогу с Россией
Норвегии нужно вести более активный диалог с Россией, считает кандидат в премьер-министры Йонас Гар Стере. Его слова приводит издание VG. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:11
2021-08-13T15:13
в мире
норвегия
арктика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148470/55/1484705557_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_be3816f832953c225a505a1c97fd0aea.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Норвегии нужно вести более активный диалог с Россией, считает кандидат в премьер-министры Йонас Гар Стере. Его слова приводит издание VG.По мнению политика, резкое сокращение двусторонних контактов, которое произошло после 2014 года, заслуживает критики."Это наш большой сосед, и у Норвегии есть давние традиции совместной деятельности с ним. &lt;...&gt; Норвегия должна быть надежной, стабильной и последовательной во встречах с Россией", — заявил Стере.Он утверждает, что не стоит отказываться от переговоров, даже если возникают проблемы.Кандидат в премьеры также назвал наиболее перспективные области взаимодействия с Россией: прежде всего это сфера рыбного промысла и освоения Арктики."Нам нужна более активная политика, чтобы решать проблемы и создавать возможности для людей по обе стороны границы", — добавил политик.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210626/merkel-1738696980.html
https://ria.ru/20210625/frantsiya-1738593531.html
норвегия
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148470/55/1484705557_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_572b4d0129144bd418fd81fdc0348255.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, норвегия, арктика, россия
10:11 13.08.2021 (обновлено: 15:13 13.08.2021)
 
В Норвегии призвали к диалогу с Россией

Кандидат в премьер-министры Норвегии Стере призвал к диалогу с Россией

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание парламента Норвегии в Осло. Архивное фото
Здание парламента Норвегии в Осло. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Норвегии нужно вести более активный диалог с Россией, считает кандидат в премьер-министры Йонас Гар Стере. Его слова приводит издание VG.
По мнению политика, резкое сокращение двусторонних контактов, которое произошло после 2014 года, заслуживает критики.
"Это наш большой сосед, и у Норвегии есть давние традиции совместной деятельности с ним. <...> Норвегия должна быть надежной, стабильной и последовательной во встречах с Россией", — заявил Стере.
Он утверждает, что не стоит отказываться от переговоров, даже если возникают проблемы.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 01:03
Меркель заявила, что Евросоюз будет искать форматы диалога с Россией
Кандидат в премьеры также назвал наиболее перспективные области взаимодействия с Россией: прежде всего это сфера рыбного промысла и освоения Арктики.
"Нам нужна более активная политика, чтобы решать проблемы и создавать возможности для людей по обе стороны границы", — добавил политик.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 13:54
Глава МИД Франции отметил важность диалога с Россией
 
В миреНорвегияАрктикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
Лента новостейМолния