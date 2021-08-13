https://ria.ru/20210813/norvegiya-1745584137.html

В Норвегии призвали к диалогу с Россией

В Норвегии призвали к диалогу с Россией - РИА Новости, 13.08.2021

В Норвегии призвали к диалогу с Россией

Норвегии нужно вести более активный диалог с Россией, считает кандидат в премьер-министры Йонас Гар Стере. Его слова приводит издание VG. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:11

2021-08-13T10:11

2021-08-13T15:13

в мире

норвегия

арктика

россия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Норвегии нужно вести более активный диалог с Россией, считает кандидат в премьер-министры Йонас Гар Стере. Его слова приводит издание VG.По мнению политика, резкое сокращение двусторонних контактов, которое произошло после 2014 года, заслуживает критики."Это наш большой сосед, и у Норвегии есть давние традиции совместной деятельности с ним. <...> Норвегия должна быть надежной, стабильной и последовательной во встречах с Россией", — заявил Стере.Он утверждает, что не стоит отказываться от переговоров, даже если возникают проблемы.Кандидат в премьеры также назвал наиболее перспективные области взаимодействия с Россией: прежде всего это сфера рыбного промысла и освоения Арктики."Нам нужна более активная политика, чтобы решать проблемы и создавать возможности для людей по обе стороны границы", — добавил политик.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210626/merkel-1738696980.html

https://ria.ru/20210625/frantsiya-1738593531.html

норвегия

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в мире, норвегия, арктика, россия