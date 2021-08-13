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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210813/norki-1745698823.html
В Испании обнаружили новый очаг COVID-19 на ферме с норками
В Испании обнаружили новый очаг COVID-19 на ферме с норками - РИА Новости, 13.08.2021
В Испании обнаружили новый очаг COVID-19 на ферме с норками
Новый очаг заболевания COVID-19 обнаружен на ферме по разведению диких американских норок в Испании, это уже одиннадцатый очаг только в автономном сообществе... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T19:45
2021-08-13T19:45
распространение коронавируса
в мире
животные
испания
европа
коронавирус covid-19
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МАДРИД, 13 авг – РИА Новости. Новый очаг заболевания COVID-19 обнаружен на ферме по разведению диких американских норок в Испании, это уже одиннадцатый очаг только в автономном сообществе Галисия с начала эпидемии, сообщили местные власти.Новый очаг был обнаружен на ферме, расположенной в муниципалитете Абегондо (Ла Корунья), где обитают 8,7 тысячи животных. Заболевание выявлено у трех животных в рамках специальной программы министерства сельского хозяйства по контролю за распространением COVID-19 на фермах норок, говорится в сообщении совета по окружающей среде.Ферма была закрыта, теперь за состоянием животных будут вести усиленный контроль ветеринары.Всего в Галисии работают 25 ферм по разведению норок, где зарегистрированы 71,5 тысячи животных.Первая вспышка COVID-19 на фермах норок в Европе произошла в апреле 2020 года в Нидерландах, после этого они фиксируются во многих европейских странах. В ноябре прошлого года власти Дании приняли решение уничтожить всех норок в королевстве – 15-17 миллионов животных, а также ввели запрет на их разведение до конца 2021 года.
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в мире, животные, испания, европа, коронавирус covid-19
19:45 13.08.2021
 
В Испании обнаружили новый очаг COVID-19 на ферме с норками

В испанской Галисии выявили новый очаг COVID-19 на ферме по разведению диких норок

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкНорка в вольере зверохозяйства
Норка в вольере зверохозяйства - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МАДРИД, 13 авг – РИА Новости. Новый очаг заболевания COVID-19 обнаружен на ферме по разведению диких американских норок в Испании, это уже одиннадцатый очаг только в автономном сообществе Галисия с начала эпидемии, сообщили местные власти.
Новый очаг был обнаружен на ферме, расположенной в муниципалитете Абегондо (Ла Корунья), где обитают 8,7 тысячи животных. Заболевание выявлено у трех животных в рамках специальной программы министерства сельского хозяйства по контролю за распространением COVID-19 на фермах норок, говорится в сообщении совета по окружающей среде.
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13 февраля, 17:11
В Польше выяснили, что норки способны заразить человека COVID-19
Ферма была закрыта, теперь за состоянием животных будут вести усиленный контроль ветеринары.
Всего в Галисии работают 25 ферм по разведению норок, где зарегистрированы 71,5 тысячи животных.
Первая вспышка COVID-19 на фермах норок в Европе произошла в апреле 2020 года в Нидерландах, после этого они фиксируются во многих европейских странах. В ноябре прошлого года власти Дании приняли решение уничтожить всех норок в королевстве – 15-17 миллионов животных, а также ввели запрет на их разведение до конца 2021 года.
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