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Длинные ногти на ногах: в Сети обсуждают новый тренд
Длинные ногти на ногах: в Сети обсуждают новый тренд - РИА Новости, 13.08.2021
Длинные ногти на ногах: в Сети обсуждают новый тренд
В Сети набирает обороты новый тренд — длинные ногти на ногах. Об этом сообщает сайт Ladbible. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T22:12
2021-08-13T22:12
2021-08-13T22:12
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Сети набирает обороты новый тренд — длинные ногти на ногах. Об этом сообщает сайт Ladbible. Журналисты отметили, что в Instagram-аккаунтах стали все чаще появляться фото, на которых изображены наращенные ногти на пальцах ног. Дизайны выбирают разные. Кто-то предпочитает педикюр во французском стиле, кто-то любит яркие цвета. Форма акриловых ногтей тоже может различаться: некоторым нравится квадратная, но есть и те, кто затачивает край поострее. "Несколько мастеров показывают в своих микроблогах запросы клиентов — это определенно что-то значит", — размышляет о новом веянии автор Ladbible.Нашлись и те, кто выбрал натуральность. Пользователи отказались от наращивания и не стригут ногти на ногах ради педикюра их мечты.Впрочем журналист также уверен, что с наращенными на пальцах ног ногтями может быть очень неудобно. "Вероятно нужно купить обувь размером побольше", — советуют в Ladbible.
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мода, стиль жизни
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
В Сети набирает обороты новый тренд — длинные ногти на ногах. Об этом сообщает
сайт Ladbible.
Журналисты отметили, что в Instagram-аккаунтах стали все чаще появляться фото, на которых изображены наращенные ногти на пальцах ног.
Дизайны выбирают разные. Кто-то предпочитает педикюр во французском стиле, кто-то любит яркие цвета. Форма акриловых ногтей тоже может различаться: некоторым нравится квадратная, но есть и те, кто затачивает край поострее.
"Несколько мастеров показывают в своих микроблогах запросы клиентов — это определенно что-то значит", — размышляет о новом веянии автор Ladbible.
Нашлись и те, кто выбрал натуральность. Пользователи отказались от наращивания и не стригут ногти на ногах ради педикюра их мечты.
Впрочем журналист также уверен, что с наращенными на пальцах ног ногтями может быть очень неудобно. "Вероятно нужно купить обувь размером побольше", — советуют в Ladbible.