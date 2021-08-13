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Николас Кейдж сражается с привязанной к штанам бомбой в боевике Сиона Соно
Николас Кейдж сражается с привязанной к штанам бомбой в боевике Сиона Соно - РИА Новости, 13.08.2021
Николас Кейдж сражается с привязанной к штанам бомбой в боевике Сиона Соно
На YouTube опубликовали трейлер боевика режиссера Сиона Соно "Узники страны призраков" с Николасом Кейджем в главной роли. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T02:56
2021-08-13T02:56
2021-08-13T03:33
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер боевика режиссера Сиона Соно "Узники страны призраков" с Николасом Кейджем в главной роли. Главный персонаж картины (Кейдж) — безжалостный грабитель банков по прозвищу Герой. За свои преступления он сидит в тюрьме, пока к нему за помощью не обращается богатый и влиятельный военный, которого называют Губернатор. Он просит Героя спасти его приемную внучку за пять дней. Для того, чтобы авантюрист не сбежал и выполнил условия соглашения, к его кожаному костюму прикрепляют бомбы. Если преступнику удастся выполнить миссию, его оправдают и освободят, но в случае неудачи, бомбы взорвут. В фильме также снялись Билл Моусли ("Дом 1000 трупов"), София Бутелла ("Взрывная блондинка", "Мумия"), Ник Кассаветис ("Дневник памяти"), Эд Скрейн ("Перевозчик: Наследие") и другие. Премьера боевика состоялась в январе этого года на кинофестивале "Сандэнс". В российский прокат лента выйдет в сентябре.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, кино и сериалы, youtube, николас кейдж, что посмотреть
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер боевика режиссера Сиона Соно "Узники страны призраков" с Николасом Кейджем в главной роли.
Главный персонаж картины (Кейдж) — безжалостный грабитель банков по прозвищу Герой. За свои преступления он сидит в тюрьме, пока к нему за помощью не обращается богатый и влиятельный военный, которого называют Губернатор.
Он просит Героя спасти его приемную внучку за пять дней. Для того, чтобы авантюрист не сбежал и выполнил условия соглашения, к его кожаному костюму прикрепляют бомбы. Если преступнику удастся выполнить миссию, его оправдают и освободят, но в случае неудачи, бомбы взорвут.
В фильме также снялись Билл Моусли ("Дом 1000 трупов"), София Бутелла ("Взрывная блондинка", "Мумия"), Ник Кассаветис ("Дневник памяти"), Эд Скрейн ("Перевозчик: Наследие") и другие.
Премьера боевика состоялась в январе этого года на кинофестивале "Сандэнс". В российский прокат лента выйдет в сентябре.