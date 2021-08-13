https://ria.ru/20210813/nauka-1745583877.html

Источник: главного конструктора модуля "Наука" повторно госпитализировали

Источник: главного конструктора модуля "Наука" повторно госпитализировали - РИА Новости, 13.08.2021

Источник: главного конструктора модуля "Наука" повторно госпитализировали

Заместителя генерального конструктора РКК "Энергия" Александра Кузнецова, руководившего подготовкой модуля "Наука" к запуску, снова госпитализировали, сообщил... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:09

2021-08-13T10:09

2021-08-13T13:56

ркк "энергия"

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

александр александрович

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Заместителя генерального конструктора РКК "Энергия" Александра Кузнецова, руководившего подготовкой модуля "Наука" к запуску, снова госпитализировали, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.По словам другого источника, первый раз Кузнецов попал в больницу 2 августа — через несколько дней после стыковки "Науки" с МКС. Тогда он пережил инсульт, спровоцированный колоссальным напряжением во время работы над запуском модуля, но шел на поправку, рассказал собеседник агентства.Он отметил, что Кузнецов вместе с другими специалистами и членами госкомиссии все восемь дней полета модуля провел в Центре управления полетами, практически не покидая помещение.Кузнецову 61 год, в РКК "Энергия" он работает более 30 лет.Модуль "Наука" запустили в космос 21 июля, восемь дней спустя он причалил к МКС. Во время полета на "Науке" несколько раз происходили сбои, но специалисты с Земли успешно справились с ними. После стыковки у модуля незапланированно включились двигатели, из-за чего МКС временно потеряла ориентацию.

https://ria.ru/20210807/roskosmos-1744879859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ркк "энергия", космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), александр александрович