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Источник: главного конструктора модуля "Наука" повторно госпитализировали
Источник: главного конструктора модуля "Наука" повторно госпитализировали - РИА Новости, 13.08.2021
Источник: главного конструктора модуля "Наука" повторно госпитализировали
Заместителя генерального конструктора РКК "Энергия" Александра Кузнецова, руководившего подготовкой модуля "Наука" к запуску, снова госпитализировали, сообщил... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:09
2021-08-13T13:56
ркк "энергия"
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
александр александрович
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Заместителя генерального конструктора РКК "Энергия" Александра Кузнецова, руководившего подготовкой модуля "Наука" к запуску, снова госпитализировали, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.По словам другого источника, первый раз Кузнецов попал в больницу 2 августа — через несколько дней после стыковки "Науки" с МКС. Тогда он пережил инсульт, спровоцированный колоссальным напряжением во время работы над запуском модуля, но шел на поправку, рассказал собеседник агентства.Он отметил, что Кузнецов вместе с другими специалистами и членами госкомиссии все восемь дней полета модуля провел в Центре управления полетами, практически не покидая помещение.Кузнецову 61 год, в РКК "Энергия" он работает более 30 лет.Модуль "Наука" запустили в космос 21 июля, восемь дней спустя он причалил к МКС. Во время полета на "Науке" несколько раз происходили сбои, но специалисты с Земли успешно справились с ними. После стыковки у модуля незапланированно включились двигатели, из-за чего МКС временно потеряла ориентацию.
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ркк "энергия", космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), александр александрович
10:09 13.08.2021 (обновлено: 13:56 13.08.2021)
 
Источник: главного конструктора модуля "Наука" повторно госпитализировали

Источник: главный конструктор модуля "Наука" Кузнецов повторно госпитализирован после инсульта

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Заместителя генерального конструктора РКК "Энергия" Александра Кузнецова, руководившего подготовкой модуля "Наука" к запуску, снова госпитализировали, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
По словам другого источника, первый раз Кузнецов попал в больницу 2 августа — через несколько дней после стыковки "Науки" с МКС. Тогда он пережил инсульт, спровоцированный колоссальным напряжением во время работы над запуском модуля, но шел на поправку, рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что Кузнецов вместе с другими специалистами и членами госкомиссии все восемь дней полета модуля провел в Центре управления полетами, практически не покидая помещение.
Кузнецову 61 год, в РКК "Энергия" он работает более 30 лет.
Модуль "Наука" запустили в космос 21 июля, восемь дней спустя он причалил к МКС. Во время полета на "Науке" несколько раз происходили сбои, но специалисты с Земли успешно справились с ними. После стыковки у модуля незапланированно включились двигатели, из-за чего МКС временно потеряла ориентацию.
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
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РКК "Энергия"Космос - РИА НаукаЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)Александр Александрович
 
 
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