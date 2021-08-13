https://ria.ru/20210813/nato-1745566795.html
National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику
National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику - РИА Новости, 13.08.2021
National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику
Успех гипотетического вторжения России в Прибалтику будет зависеть от захвата этого региона "менее чем за сто часов" до того, как НАТО успеет дать адекватный... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T03:27
2021-08-13T03:27
2021-08-13T03:27
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Успех гипотетического вторжения России в Прибалтику будет зависеть от захвата этого региона "менее чем за сто часов" до того, как НАТО успеет дать адекватный ответ, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Себастьен Роблин.Автор пояснил, что такой сценарий, который он оценивает как маловероятный, подразумевает проход через Сувалкский коридор — участок границы между Польшей и Литвой шириной в сорок миль. По его мнению, эта "брешь" может стать "ахиллесовой пятой" НАТО в случае вооруженного конфликта с Москвой.Обозреватель считает, что Россия может атаковать Сувалкский коридор с нескольких направлений, чтобы перерезать колонны войск Североатлантического альянса, которые отправят на помощь странам Балтии.Публицист заключил, что укрепление обороноспособности Сувалкского коридора путем размещения там дополнительных сил НАТО сможет снизить риск разрушительной войны с Россией.
https://ria.ru/20210812/nato-1745437906.html
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в мире, литва, польша, нато, прибалтика, россия, себастьен роблин, москва
National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику
NI: успех вторжения РФ в Прибалтику зависит от возможности захвата региона менее чем за сто часов