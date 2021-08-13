https://ria.ru/20210813/nasa-1745705656.html
НАСА опровергло причастность астронавтов из США в появлении дыры на МКС
НАСА опровергло причастность астронавтов из США в появлении дыры на МКС - РИА Новости, 13.08.2021
НАСА опровергло причастность астронавтов из США в появлении дыры на МКС
США отвергают предположения о психологическом кризисе астронавтов НАСА, которое могло бы привести к инциденту 2018 года с отверстием в бытовом отсеке "Союз... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T20:52
2021-08-13T20:52
2021-08-13T21:04
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сша
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космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. США отвергают предположения о психологическом кризисе астронавтов НАСА, которое могло бы привести к инциденту 2018 года с отверстием в бытовом отсеке "Союз МС-09" на МКС, заявила журналистам Кэти Лидерс, помощник главы НАСА по пилотируемым полетам.На пресс-конференции Лидерс спросили со ссылкой на российские СМИ, как в НАСА относятся к обвинениям со стороны неназванных представителей "Роскосмоса" в том, что астронавты НАСА могли столкнуться с психологическими и медицинскими проблемами на МКС и что это могло побудить астронавту Серине Ауньон-Чанселлор просверлить отверстие в модуле "Союз"."Члены экипажа от НАСА выполняют свои миссии профессионально и честно… Я поддерживаю Серину и ее профессиональное поведение, и я не нахожу это обвинение заслуживающим доверия", - заявила Лидерс.
https://ria.ru/20200126/1563880902.html
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сша, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
20:52 13.08.2021 (обновлено: 21:04 13.08.2021)
НАСА опровергло причастность астронавтов из США в появлении дыры на МКС
НАСА опровергло причастность астронавтов из США в появлении дыры на МКС в 2018 году