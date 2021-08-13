https://ria.ru/20210813/nasa-1745705656.html

НАСА опровергло причастность астронавтов из США в появлении дыры на МКС

НАСА опровергло причастность астронавтов из США в появлении дыры на МКС - РИА Новости, 13.08.2021

НАСА опровергло причастность астронавтов из США в появлении дыры на МКС

США отвергают предположения о психологическом кризисе астронавтов НАСА, которое могло бы привести к инциденту 2018 года с отверстием в бытовом отсеке "Союз... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T20:52

2021-08-13T20:52

2021-08-13T21:04

наука

сша

наса

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. США отвергают предположения о психологическом кризисе астронавтов НАСА, которое могло бы привести к инциденту 2018 года с отверстием в бытовом отсеке "Союз МС-09" на МКС, заявила журналистам Кэти Лидерс, помощник главы НАСА по пилотируемым полетам.На пресс-конференции Лидерс спросили со ссылкой на российские СМИ, как в НАСА относятся к обвинениям со стороны неназванных представителей "Роскосмоса" в том, что астронавты НАСА могли столкнуться с психологическими и медицинскими проблемами на МКС и что это могло побудить астронавту Серине Ауньон-Чанселлор просверлить отверстие в модуле "Союз"."Члены экипажа от НАСА выполняют свои миссии профессионально и честно… Я поддерживаю Серину и ее профессиональное поведение, и я не нахожу это обвинение заслуживающим доверия", - заявила Лидерс.

https://ria.ru/20200126/1563880902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)