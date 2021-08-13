https://ria.ru/20210813/napadenie-1745592724.html

В Уфе мужчина напал с ножом и гирей на полицейских

В Уфе мужчина напал с ножом и гирей на полицейских - РИА Новости, 13.08.2021

В Уфе мужчина напал с ножом и гирей на полицейских

Полицейский в Уфе применил табельное оружие при задержании агрессивного мужчины, который пытался напасть на правоохранителей с кухонным ножом и гирей, сообщила... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:57

2021-08-13T10:57

2021-08-13T10:57

происшествия

уфа

республика башкортостан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

УФА, 13 авг - РИА Новости. Полицейский в Уфе применил табельное оружие при задержании агрессивного мужчины, который пытался напасть на правоохранителей с кухонным ножом и гирей, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии."В отдел полиции №10 управления МВД России по Уфе поступил звонок от жителя города о том, что во дворе одного из домов по улице Менделеева неизвестный мужчина повредил его автомобиль марки Кia. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы приняли меры к задержанию злоумышленника. Вооруженный кухонным ножом и небольшой гирей мужчина, успел нанести повреждения еще одной иномарке – Volkswagen", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что законные требования сотрудников полиции убрать нож мужчина проигнорировал и попытался напасть на стражей порядка."Один из полицейских произвел предупредительный выстрел из табельного оружия в безопасном направлении, однако мужчина не подчинился. Тогда полицейский произвел выстрел на поражение. Гражданин получил ранение в брюшную полость. Сотрудники полиции сразу вызвали скорую помощь, злоумышленника доставили в больницу", - сообщает башкирская полиция.В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, информирует ведомство.

https://ria.ru/20210812/napadenie-1745459339.html

https://ria.ru/20210811/saratov-1745395335.html

уфа

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, уфа, республика башкортостан