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В Уфе мужчина напал с ножом и гирей на полицейских
В Уфе мужчина напал с ножом и гирей на полицейских - РИА Новости, 13.08.2021
В Уфе мужчина напал с ножом и гирей на полицейских
Полицейский в Уфе применил табельное оружие при задержании агрессивного мужчины, который пытался напасть на правоохранителей с кухонным ножом и гирей, сообщила... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:57
2021-08-13T10:57
2021-08-13T10:57
происшествия
уфа
республика башкортостан
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УФА, 13 авг - РИА Новости. Полицейский в Уфе применил табельное оружие при задержании агрессивного мужчины, который пытался напасть на правоохранителей с кухонным ножом и гирей, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии."В отдел полиции №10 управления МВД России по Уфе поступил звонок от жителя города о том, что во дворе одного из домов по улице Менделеева неизвестный мужчина повредил его автомобиль марки Кia. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы приняли меры к задержанию злоумышленника. Вооруженный кухонным ножом и небольшой гирей мужчина, успел нанести повреждения еще одной иномарке – Volkswagen", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что законные требования сотрудников полиции убрать нож мужчина проигнорировал и попытался напасть на стражей порядка."Один из полицейских произвел предупредительный выстрел из табельного оружия в безопасном направлении, однако мужчина не подчинился. Тогда полицейский произвел выстрел на поражение. Гражданин получил ранение в брюшную полость. Сотрудники полиции сразу вызвали скорую помощь, злоумышленника доставили в больницу", - сообщает башкирская полиция.В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, информирует ведомство.
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происшествия, уфа, республика башкортостан
В Уфе мужчина напал с ножом и гирей на полицейских
В Уфе полицейский применил оружие при задержании мужчины, который пытался напасть с ножом и гирей
УФА, 13 авг - РИА Новости.
Полицейский в Уфе
применил табельное оружие при задержании агрессивного мужчины, который пытался напасть на правоохранителей с кухонным ножом и гирей, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии
.
"В отдел полиции №10 управления МВД России по Уфе поступил звонок от жителя города о том, что во дворе одного из домов по улице Менделеева неизвестный мужчина повредил его автомобиль марки Кia. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы приняли меры к задержанию злоумышленника. Вооруженный кухонным ножом и небольшой гирей мужчина, успел нанести повреждения еще одной иномарке – Volkswagen", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что законные требования сотрудников полиции убрать нож мужчина проигнорировал и попытался напасть на стражей порядка.
"Один из полицейских произвел предупредительный выстрел из табельного оружия в безопасном направлении, однако мужчина не подчинился. Тогда полицейский произвел выстрел на поражение. Гражданин получил ранение в брюшную полость. Сотрудники полиции сразу вызвали скорую помощь, злоумышленника доставили в больницу", - сообщает башкирская полиция.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, информирует ведомство.