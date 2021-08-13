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Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19
Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2021
Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19
Люди, которые перенесли COVID-19, часто теряют существенную часть мышечной массы. О том, как ее восстановить без риска для здоровья, рассказала в интервью радио РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T04:15
2021-08-13T04:15
2021-08-13T04:15
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Люди, которые перенесли COVID-19, часто теряют существенную часть мышечной массы. О том, как ее восстановить без риска для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова.Она отметила, что если человек тяжело болел COVID-19 и лежал в больнице, то он выходит оттуда с очень заметной потерей веса.Приступать к восстановлению мышечной массы после выздоровления от COVID-19 нужно аккуратно, без чрезмерных нагрузок на сердечно-сосудистую систему, продолжила врач."Даже если человек до ковида был очень хорошо натренирован, то все равно начинать надо с малоинтенсивных занятий. Самая безопасная история — это ходьба и плавание. Начинаем с прогулок и постепенно увеличиваем дистанцию и скорость ходьбы", — посоветовала Павлова.Она рекомендовала в ходе занятий внимательно следить за пульсом и увеличивать нагрузку только если ритм сердцебиения в норме.Она добавила, что в случаях, когда восстановление мышечной массы происходит очень медленно или вовсе не происходит, помочь сможет врач-реабилитолог.
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общество, спорт, здоровье, telegram (приложение), россия, коронавирус covid-19, зухра павлова
Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19
Врач Павлова: после тяжело перенесенного COVID-19 человек заметно теряет в весе
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Люди, которые перенесли COVID-19, часто теряют существенную часть мышечной массы. О том, как ее восстановить без риска для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова.
Она отметила, что если человек тяжело болел COVID-19 и лежал в больнице, то он выходит оттуда с очень заметной потерей веса.
"Зачастую эта потеря происходит за счет мышечной массы. Да, жировая масса тоже теряется, но в первую очередь — мышечная. У меня есть пациент, который за полтора месяца в реанимации потерял 30 килограммов, там была очень тяжелая история. Но есть и люди, которые теряли всего по 3-4 килограмма, тут могут быть совершенно разные изменения", — пояснила кандидат медицинских наук.
Приступать к восстановлению мышечной массы после выздоровления от COVID-19 нужно аккуратно, без чрезмерных нагрузок на сердечно-сосудистую систему, продолжила врач.
"Даже если человек до ковида был очень хорошо натренирован, то все равно начинать надо с малоинтенсивных занятий. Самая безопасная история — это ходьба и плавание. Начинаем с прогулок и постепенно увеличиваем дистанцию и скорость ходьбы", — посоветовала Павлова.
Она рекомендовала в ходе занятий внимательно следить за пульсом и увеличивать нагрузку только если ритм сердцебиения в норме.
"Сейчас у всех есть умные часы и смартфоны и можно четко отследить пульс. Если пульс повышается в начале физической активности, но очень быстро восстанавливается во время занятий, то можно переходить к более интенсивным видам нагрузки", — отметила Павлова.
Она добавила, что в случаях, когда восстановление мышечной массы происходит очень медленно или вовсе не происходит, помочь сможет врач-реабилитолог.