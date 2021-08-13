https://ria.ru/20210813/myshtsy-1745562039.html

Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19

Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2021

Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19

Люди, которые перенесли COVID-19, часто теряют существенную часть мышечной массы. О том, как ее восстановить без риска для здоровья, рассказала в интервью радио РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T04:15

2021-08-13T04:15

2021-08-13T04:15

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зухра павлова

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Люди, которые перенесли COVID-19, часто теряют существенную часть мышечной массы. О том, как ее восстановить без риска для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова.Она отметила, что если человек тяжело болел COVID-19 и лежал в больнице, то он выходит оттуда с очень заметной потерей веса.Приступать к восстановлению мышечной массы после выздоровления от COVID-19 нужно аккуратно, без чрезмерных нагрузок на сердечно-сосудистую систему, продолжила врач."Даже если человек до ковида был очень хорошо натренирован, то все равно начинать надо с малоинтенсивных занятий. Самая безопасная история — это ходьба и плавание. Начинаем с прогулок и постепенно увеличиваем дистанцию и скорость ходьбы", — посоветовала Павлова.Она рекомендовала в ходе занятий внимательно следить за пульсом и увеличивать нагрузку только если ритм сердцебиения в норме.Она добавила, что в случаях, когда восстановление мышечной массы происходит очень медленно или вовсе не происходит, помочь сможет врач-реабилитолог.

https://ria.ru/20210722/starenie-1742300990.html

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общество, спорт, здоровье, telegram (приложение), россия, коронавирус covid-19, зухра павлова