https://ria.ru/20210813/moskva-1745712470.html

В Москве частично перекрыли движение на Садово-Спасской улице из-за пожара

В Москве частично перекрыли движение на Садово-Спасской улице из-за пожара - РИА Новости, 13.08.2021

В Москве частично перекрыли движение на Садово-Спасской улице из-за пожара

Две полосы на Садовой-Спасской улице в Москве перекрыты из-за пожара в трех квартирах жилого дома, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T23:17

2021-08-13T23:17

2021-08-13T23:46

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Две полосы на Садовой-Спасской улице в Москве перекрыты из-за пожара в трех квартирах жилого дома, сообщает столичный департамент транспорта."В доме 19/1 по Садовой-Спасской улице произошёл пожар в трёх квартирах жилого дома ... Перекрыты две полосы по направлению к проспекту Академика Сахарова", - сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Отмечается, что на месте работают оперативные службы.Также затруднено движение на северо-востоке Садового кольца.Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на Садовой-Спасской улице в Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС."Происходило возгорание между несколькими этажами в деревянных перекрытиях на общей площади 100 квадратных метров. В 22.56 пожар был полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Спасатели эвакуировали из здания 27 человек. На место были направлены несколько автобусов служб города для временного размещения людей.

https://ria.ru/20210730/tushenie-1744510593.html

москва

садовое кольцо (москва)

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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, садовое кольцо (москва)