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В Москве частично перекрыли движение на Садово-Спасской улице из-за пожара
В Москве частично перекрыли движение на Садово-Спасской улице из-за пожара - РИА Новости, 13.08.2021
В Москве частично перекрыли движение на Садово-Спасской улице из-за пожара
Две полосы на Садовой-Спасской улице в Москве перекрыты из-за пожара в трех квартирах жилого дома, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T23:17
2021-08-13T23:46
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Две полосы на Садовой-Спасской улице в Москве перекрыты из-за пожара в трех квартирах жилого дома, сообщает столичный департамент транспорта."В доме 19/1 по Садовой-Спасской улице произошёл пожар в трёх квартирах жилого дома ... Перекрыты две полосы по направлению к проспекту Академика Сахарова", - сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Отмечается, что на месте работают оперативные службы.Также затруднено движение на северо-востоке Садового кольца.Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на Садовой-Спасской улице в Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС."Происходило возгорание между несколькими этажами в деревянных перекрытиях на общей площади 100 квадратных метров. В 22.56 пожар был полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Спасатели эвакуировали из здания 27 человек. На место были направлены несколько автобусов служб города для временного размещения людей.
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москва
садовое кольцо (москва)
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, садовое кольцо (москва)
23:17 13.08.2021 (обновлено: 23:46 13.08.2021)
 
В Москве частично перекрыли движение на Садово-Спасской улице из-за пожара

В Москве частично перекрыли движение на Садово-Спасской улице из-за пожара в жилом доме

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПожарные расчеты МЧС РФ в центре Москвы
Пожарные расчеты МЧС РФ в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Две полосы на Садовой-Спасской улице в Москве перекрыты из-за пожара в трех квартирах жилого дома, сообщает столичный департамент транспорта.
"В доме 19/1 по Садовой-Спасской улице произошёл пожар в трёх квартирах жилого дома ... Перекрыты две полосы по направлению к проспекту Академика Сахарова", - сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".
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Отмечается, что на месте работают оперативные службы.
Также затруднено движение на северо-востоке Садового кольца.
Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на Садовой-Спасской улице в Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.
"Происходило возгорание между несколькими этажами в деревянных перекрытиях на общей площади 100 квадратных метров. В 22.56 пожар был полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Спасатели эвакуировали из здания 27 человек. На место были направлены несколько автобусов служб города для временного размещения людей.
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. МосквыСадовое кольцо (Москва)
 
 
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