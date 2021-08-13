Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210813/moskva-1745675255.html
Северный речной вокзал Москвы отмечен престижной международной премией
Северный речной вокзал Москвы отмечен престижной международной премией - РИА Новости, 13.08.2021
Северный речной вокзал Москвы отмечен престижной международной премией
Северный речной вокзал в Москве взял приз зрительских симпатий престижной международной премии Green Solutions Awards в номинации "Районы", сообщается в... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T19:45
2021-08-13T19:45
туризм
оон
москва
новости - туризм
туризм
северный речной вокзал
что посмотреть
куда поехать в выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741216211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_484a115cab8d29d19bcac18f5331ef76.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Северный речной вокзал в Москве взял приз зрительских симпатий престижной международной премии Green Solutions Awards в номинации "Районы", сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.Теперь проект примет участие в международном финале конкурса, победителей которого объявят в ноябре на Конференции ООН по изменению климата 2021 года в шотландском Глазго."Это уже седьмая награда и вторая за последнюю неделю", — говорится в сообщении.Отмечается, что в финале проект Северного речного вокзала будет соревноваться с аналогами из Франции, Аргентины, Германии, Бельгии, Испании, Турции и Нидерландов."Порт пяти морей — целая новая жизнь для Москвы: это зона отдыха с вкусной едой, культурный и спортивный центр и место вдохновения", — заключили в дептрансе. По словам сотрудников учреждения, новая премия – доказательство высокой экологичности Северного речного вокзала.
https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745502892.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741216211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a5c2631d2657e14c3ecf58059522e9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оон, москва, новости - туризм, туризм, северный речной вокзал, что посмотреть , куда поехать в выходные, куда поехать, отдых в россии 2021 летом
19:45 13.08.2021
 
Северный речной вокзал Москвы отмечен престижной международной премией

Северный речной вокзал Москвы взял приз зрительских симпатий международной премии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСеверный Речной Вокзал в Москве
Северный Речной Вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Северный речной вокзал в Москве взял приз зрительских симпатий престижной международной премии Green Solutions Awards в номинации "Районы", сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Теперь проект примет участие в международном финале конкурса, победителей которого объявят в ноябре на Конференции ООН по изменению климата 2021 года в шотландском Глазго.
"Это уже седьмая награда и вторая за последнюю неделю", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в финале проект Северного речного вокзала будет соревноваться с аналогами из Франции, Аргентины, Германии, Бельгии, Испании, Турции и Нидерландов.
"Порт пяти морей — целая новая жизнь для Москвы: это зона отдыха с вкусной едой, культурный и спортивный центр и место вдохновения", — заключили в дептрансе.
По словам сотрудников учреждения, новая премия – доказательство высокой экологичности Северного речного вокзала.
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Вчера, 08:00Туризм
За границу со "Спутником": какие страны готовы принять привитых россиян
 
ТуризмООНМоскваНовости - ТуризмТуризмСеверный Речной вокзалчто посмотретькуда поехать в выходныекуда поехатьотдых в России 2021 летом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
Лента новостейМолния