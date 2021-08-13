https://ria.ru/20210813/moskva-1745675255.html
Северный речной вокзал Москвы отмечен престижной международной премией
Северный речной вокзал Москвы отмечен престижной международной премией - РИА Новости, 13.08.2021
Северный речной вокзал Москвы отмечен престижной международной премией
Северный речной вокзал в Москве взял приз зрительских симпатий престижной международной премии Green Solutions Awards в номинации "Районы", сообщается в... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T19:45
2021-08-13T19:45
2021-08-13T19:45
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Северный речной вокзал в Москве взял приз зрительских симпатий престижной международной премии Green Solutions Awards в номинации "Районы", сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.Теперь проект примет участие в международном финале конкурса, победителей которого объявят в ноябре на Конференции ООН по изменению климата 2021 года в шотландском Глазго."Это уже седьмая награда и вторая за последнюю неделю", — говорится в сообщении.Отмечается, что в финале проект Северного речного вокзала будет соревноваться с аналогами из Франции, Аргентины, Германии, Бельгии, Испании, Турции и Нидерландов."Порт пяти морей — целая новая жизнь для Москвы: это зона отдыха с вкусной едой, культурный и спортивный центр и место вдохновения", — заключили в дептрансе. По словам сотрудников учреждения, новая премия – доказательство высокой экологичности Северного речного вокзала.
https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745502892.html
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Северный речной вокзал Москвы отмечен престижной международной премией
Северный речной вокзал Москвы взял приз зрительских симпатий международной премии
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Северный речной вокзал в Москве взял приз зрительских симпатий престижной международной премии Green Solutions Awards в номинации "Районы", сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Теперь проект примет участие в международном финале конкурса, победителей которого объявят в ноябре на Конференции ООН по изменению климата 2021 года в шотландском Глазго.
"Это уже седьмая награда и вторая за последнюю неделю", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в финале проект Северного речного вокзала будет соревноваться с аналогами из Франции, Аргентины, Германии, Бельгии, Испании, Турции и Нидерландов.
"Порт пяти морей — целая новая жизнь для Москвы: это зона отдыха с вкусной едой, культурный и спортивный центр и место вдохновения", — заключили в дептрансе.
По словам сотрудников учреждения, новая премия – доказательство высокой экологичности Северного речного вокзала.