https://ria.ru/20210813/moskva-1745610912.html

В Москве на скамейке нашли младенца

В Москве на скамейке нашли младенца - РИА Новости, 13.08.2021

В Москве на скамейке нашли младенца

Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения во дворе дома на Ярославском шоссе новорожденного малыша, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:09

2021-08-13T12:09

2021-08-13T12:43

происшествия

москва

ярославское шоссе

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения во дворе дома на Ярославском шоссе новорожденного малыша, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка. Неравнодушные жители дома незамедлительно сообщили в полицию", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, устанавливаются родители, действиям которых будет дана оценка.Позднее пресс-служба прокуратуры столицы сообщила, что ребенка осмотрели врачи, которые установили, что он полностью доношенный, без видимых патологий и повреждений. В ближайшее время он будет доставлен в одну из больниц города.

https://ria.ru/20210224/rebenok-1598791412.html

москва

ярославское шоссе

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2021

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Женщина оставляет ребенка во дворе. Видео с камеры наблюдения В Москве во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорождённого ребёнка. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как его оставила некая женщина. Прокуратура начала проверку 2021-08-13T12:09 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, ярославское шоссе