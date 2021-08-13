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В Москве на скамейке нашли младенца
В Москве на скамейке нашли младенца - РИА Новости, 13.08.2021
В Москве на скамейке нашли младенца
Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения во дворе дома на Ярославском шоссе новорожденного малыша, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:09
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происшествия
москва
ярославское шоссе
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения во дворе дома на Ярославском шоссе новорожденного малыша, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка. Неравнодушные жители дома незамедлительно сообщили в полицию", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, устанавливаются родители, действиям которых будет дана оценка.Позднее пресс-служба прокуратуры столицы сообщила, что ребенка осмотрели врачи, которые установили, что он полностью доношенный, без видимых патологий и повреждений. В ближайшее время он будет доставлен в одну из больниц города.
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москва
ярославское шоссе
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Женщина оставляет ребенка во дворе. Видео с камеры наблюдения
В Москве во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорождённого ребёнка. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как его оставила некая женщина. Прокуратура начала проверку
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происшествия, москва, ярославское шоссе
12:09 13.08.2021 (обновлено: 12:43 13.08.2021)
 
В Москве на скамейке нашли младенца

Прокуратура начала проверку после обнаружения младенца во дворе дома на северо-востоке Москвы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения во дворе дома на Ярославском шоссе новорожденного малыша, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка. Неравнодушные жители дома незамедлительно сообщили в полицию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, устанавливаются родители, действиям которых будет дана оценка.
Позднее пресс-служба прокуратуры столицы сообщила, что ребенка осмотрели врачи, которые установили, что он полностью доношенный, без видимых патологий и повреждений. В ближайшее время он будет доставлен в одну из больниц города.
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ПроисшествияМоскваЯрославское шоссе
 
 
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