https://ria.ru/20210813/moskva-1745586029.html

В Москве сняли ограничения на посещение зоопарков

В Москве сняли ограничения на посещение зоопарков - РИА Новости, 13.08.2021

В Москве сняли ограничения на посещение зоопарков

Все ограничения на посещение зоопарков в Москве, включая расположенные в них крытые павильоны, отменяются, написал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге в... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:23

2021-08-13T10:23

2021-08-13T11:28

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Все ограничения на посещение зоопарков в Москве, включая расположенные в них крытые павильоны, отменяются, написал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге в пятницу."Отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны", - рассказал Собянин.По его словам, в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни."Вместе с тем, многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим", - добавил мэр.Он отметил, что Москва по-прежнему будет действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии.

https://ria.ru/20210812/shtammy-1745450959.html

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