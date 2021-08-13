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В Москве сняли ограничения на посещение зоопарков
В Москве сняли ограничения на посещение зоопарков - РИА Новости, 13.08.2021
В Москве сняли ограничения на посещение зоопарков
Все ограничения на посещение зоопарков в Москве, включая расположенные в них крытые павильоны, отменяются, написал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге в... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:23
2021-08-13T11:28
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Все ограничения на посещение зоопарков в Москве, включая расположенные в них крытые павильоны, отменяются, написал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге в пятницу."Отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны", - рассказал Собянин.По его словам, в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни."Вместе с тем, многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим", - добавил мэр.Он отметил, что Москва по-прежнему будет действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии.
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общество, москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:23 13.08.2021 (обновлено: 11:28 13.08.2021)
 
В Москве сняли ограничения на посещение зоопарков

Мэр Москвы Собянин снял ограничения на посещение зоопарков, включая крытые павильоны

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетители у входа в Московский зоопарк
Посетители у входа в Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Все ограничения на посещение зоопарков в Москве, включая расположенные в них крытые павильоны, отменяются, написал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге в пятницу.
"Отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны", - рассказал Собянин.
По его словам, в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни.
"Вместе с тем, многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим", - добавил мэр.
Он отметил, что Москва по-прежнему будет действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии.
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