https://ria.ru/20210813/moskva-1745583477.html
В Москве сняли часть антиковидных ограничений
В Москве сняли часть антиковидных ограничений - РИА Новости, 13.08.2021
В Москве сняли часть антиковидных ограничений
В Москве снимают часть ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:05
2021-08-13T10:05
2021-08-13T16:20
москва
распространение коронавируса
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Москве снимают часть ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге.Так, с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.Тем не менее работодателям рекомендуется и в дальнейшем сохранять удаленку, если это возможно без ущерба для организации.Требование обязательно измерять температуру у сотрудников перед началом работы сохраняется, но теперь не нужно будет делать это каждые четыре часа. Отменяется и требование о регулярном тестировании на коронавирус не менее десяти процентов персонала каждые 15 дней.Кроме того, снимаются ограничения на посещение зоопарков, в том числе крытых павильонов.Другие профилактические меры остаются в силе, подчеркнул Собянин. Москвичи по-прежнему должны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Нельзя проводить массовые мероприятия, сохраняются ограничения на посещения театров, кино и концертов.По словам мэра, в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни. Он сообщил также, что число новых госпитализаций в городе уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня, а количество занятых коек в ковидных госпиталях на сегодня оказалось минимальным с начала апреля — менее семи тысяч. Продолжается массовая вакцинация — число москвичей, сделавших первую прививку, на этой неделе превысило четыре с половиной миллиона.При этом мэр подчеркнул, что Москва по-прежнему будет действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии.
https://ria.ru/20210806/maski-1744676245.html
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москва
10:05 13.08.2021 (обновлено: 16:20 13.08.2021)
В Москве сняли часть антиковидных ограничений
В Москве отменили требование о переводе на удаленку 30% сотрудников фирм
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости
. В Москве снимают часть ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщил мэр Сергей Собянин
в личном блоге
.
Так, с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Тем не менее работодателям рекомендуется и в дальнейшем сохранять удаленку, если это возможно без ущерба для организации.
Требование обязательно измерять температуру у сотрудников перед началом работы сохраняется, но теперь не нужно будет делать это каждые четыре часа. Отменяется и требование о регулярном тестировании на коронавирус
не менее десяти процентов персонала каждые 15 дней.
Кроме того, снимаются ограничения на посещение зоопарков, в том числе крытых павильонов.
Другие профилактические меры остаются в силе, подчеркнул Собянин. Москвичи по-прежнему должны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Нельзя проводить массовые мероприятия, сохраняются ограничения на посещения театров, кино и концертов.
По словам мэра, в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни.
"Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать", — отметил Собянин.
Он сообщил также, что число новых госпитализаций в городе уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня, а количество занятых коек в ковидных госпиталях на сегодня оказалось минимальным с начала апреля — менее семи тысяч. Продолжается массовая вакцинация — число москвичей, сделавших первую прививку, на этой неделе превысило четыре с половиной миллиона.
При этом мэр подчеркнул, что Москва по-прежнему будет действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии.