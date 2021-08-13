Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210813/moskva-1745583477.html
В Москве сняли часть антиковидных ограничений
В Москве сняли часть антиковидных ограничений - РИА Новости, 13.08.2021
В Москве сняли часть антиковидных ограничений
В Москве снимают часть ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:05
2021-08-13T16:20
москва
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736460311_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59185e7fce47b0727a59bdb3e9723bda.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Москве снимают часть ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге.Так, с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.Тем не менее работодателям рекомендуется и в дальнейшем сохранять удаленку, если это возможно без ущерба для организации.Требование обязательно измерять температуру у сотрудников перед началом работы сохраняется, но теперь не нужно будет делать это каждые четыре часа. Отменяется и требование о регулярном тестировании на коронавирус не менее десяти процентов персонала каждые 15 дней.Кроме того, снимаются ограничения на посещение зоопарков, в том числе крытых павильонов.Другие профилактические меры остаются в силе, подчеркнул Собянин. Москвичи по-прежнему должны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Нельзя проводить массовые мероприятия, сохраняются ограничения на посещения театров, кино и концертов.По словам мэра, в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни. Он сообщил также, что число новых госпитализаций в городе уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня, а количество занятых коек в ковидных госпиталях на сегодня оказалось минимальным с начала апреля — менее семи тысяч. Продолжается массовая вакцинация — число москвичей, сделавших первую прививку, на этой неделе превысило четыре с половиной миллиона.При этом мэр подчеркнул, что Москва по-прежнему будет действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии.
https://ria.ru/20210806/maski-1744676245.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210812/koronavirus-1745445617.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736460311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a248c3528dfd8b5dfd72dd779f7cc23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва
10:05 13.08.2021 (обновлено: 16:20 13.08.2021)
 
В Москве сняли часть антиковидных ограничений

В Москве отменили требование о переводе на удаленку 30% сотрудников фирм

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина в маске выходит из метро в Москве
Женщина в маске выходит из метро в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Москве снимают часть ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге.
Так, с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Тем не менее работодателям рекомендуется и в дальнейшем сохранять удаленку, если это возможно без ущерба для организации.
Требование обязательно измерять температуру у сотрудников перед началом работы сохраняется, но теперь не нужно будет делать это каждые четыре часа. Отменяется и требование о регулярном тестировании на коронавирус не менее десяти процентов персонала каждые 15 дней.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 13:52Распространение коронавируса
Попова рассказала о масочном режиме в России
Кроме того, снимаются ограничения на посещение зоопарков, в том числе крытых павильонов.
Другие профилактические меры остаются в силе, подчеркнул Собянин. Москвичи по-прежнему должны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Нельзя проводить массовые мероприятия, сохраняются ограничения на посещения театров, кино и концертов.
По словам мэра, в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни.
"Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать", — отметил Собянин.
Он сообщил также, что число новых госпитализаций в городе уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня, а количество занятых коек в ковидных госпиталях на сегодня оказалось минимальным с начала апреля — менее семи тысяч. Продолжается массовая вакцинация — число москвичей, сделавших первую прививку, на этой неделе превысило четыре с половиной миллиона.
При этом мэр подчеркнул, что Москва по-прежнему будет действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии.
Главный врач Московской городской больницы №40 Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 11:07В России
Проценко рассказал всю правду о вакцинации против COVID-19
 
Распространение коронавирусаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
Лента новостейМолния