10:04 13.08.2021 (обновлено: 11:08 13.08.2021)
В Москве отменили требование о переводе на удаленку 30% сотрудников фирм
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную "удаленку " и ограничения в зоопарках
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Москве сняли часть антиковидных ограничений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
В частности, отменяются:
- —обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций в Москве, включая работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями;
- —требование измерять температуру каждые четыре часа в течение рабочего дня;
- —необходимость регулярно тестировать сотрудников на COVID-19;
- —все ограничения на посещение зоопарков.
Другие профилактические меры остаются в силе, подчеркнул Собянин. Москвичи по-прежнему должны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Нельзя проводить массовые мероприятия, сохраняются ограничения на посещения театров, кино и концертов.
Он сообщил также, что число новых госпитализаций в городе уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня, а количество занятых коек в ковидных госпиталях на сегодня оказалось минимальным с начала апреля — менее семи тысяч. Продолжается массовая вакцинация — число москвичей, сделавших первую прививку, на этой неделе превысило четыре с половиной миллиона.
При этом мэр подчеркнул, что Москва по-прежнему будет действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии.