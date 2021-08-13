https://ria.ru/20210813/moskva-1745583259.html

В Москве отменили требование о переводе на удаленку 30% сотрудников фирм

В Москве отменили требование о переводе на удаленку 30% сотрудников фирм - РИА Новости, 13.08.2021

В Москве отменили требование о переводе на удаленку 30% сотрудников фирм

В Москве сняли часть антиковидных ограничений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:04

2021-08-13T10:04

2021-08-13T11:08

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москва

сергей собянин

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Москве сняли часть антиковидных ограничений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.В частности, отменяются:Другие профилактические меры остаются в силе, подчеркнул Собянин. Москвичи по-прежнему должны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Нельзя проводить массовые мероприятия, сохраняются ограничения на посещения театров, кино и концертов.Он сообщил также, что число новых госпитализаций в городе уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня, а количество занятых коек в ковидных госпиталях на сегодня оказалось минимальным с начала апреля — менее семи тысяч. Продолжается массовая вакцинация — число москвичей, сделавших первую прививку, на этой неделе превысило четыре с половиной миллиона.При этом мэр подчеркнул, что Москва по-прежнему будет действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии.

https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745422789.html

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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19