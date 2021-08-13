https://ria.ru/20210813/molniya-1745658044.html

В Нью-Йорке шесть человек пострадали от удара молнии на пляже

В Нью-Йорке шесть человек пострадали от удара молнии на пляже - РИА Новости, 13.08.2021

В Нью-Йорке шесть человек пострадали от удара молнии на пляже

Шесть человек, включая подростка, госпитализированы после удара молнии на пляже в Бронксе, районе Нью-Йорка, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местный... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:01

2021-08-13T16:01

2021-08-13T16:01

в мире

происшествия

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Шесть человек, включая подростка, госпитализированы после удара молнии на пляже в Бронксе, районе Нью-Йорка, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местный пожарный департамент.Сильный шторм начался в четверг вечером. Молния ударила в участок пляжа недалеко от берега, в результате чего пострадали шесть человек, сидевших на песке. Они были доставлены в больницу. Серьезные травмы получил 15-летний подросток, также у него произошла остановка сердца.Как сообщил официальный представитель департамента парков и мест отдыха Нью-Йорка, спасатели вытащили всех людей из воды, сотрудники пляжа по громкоговорителю призвали покинуть его перед начавшимся штормом. Люди, получившие травмы, не смогли уйти с пляжа вовремя, отметили власти.

https://ria.ru/20210804/molniya-1744322409.html

нью-йорк (город)

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в мире, происшествия, нью-йорк (город)