https://ria.ru/20210813/mladenets-1745694303.html

В Москве задержали женщину, которая оставила младенца на скамейке

В Москве задержали женщину, которая оставила младенца на скамейке - РИА Новости, 13.08.2021

В Москве задержали женщину, которая оставила младенца на скамейке

В Москве задержали женщину, бросившую младенца на лавочке в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T19:20

2021-08-13T19:20

2021-08-13T20:51

происшествия

киргизия

москва

здоровье - общество

ярославское шоссе

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Москве задержали женщину, бросившую младенца на лавочке в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры."Установлена личность женщины, оставившей новорожденного мальчика во дворе, и ее местонахождение. Ею оказалась 26-летняя гражданка Киргизии. По предварительной информации, ребенок — ее сын", — говорится в сообщении.Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как его оставила женщина.Новорожденного доставили в больницу, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, соцзащита держит ситуацию на контроле.

https://ria.ru/20210811/rebenok-1745333751.html

киргизия

москва

ярославское шоссе

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, киргизия, москва, здоровье - общество, ярославское шоссе