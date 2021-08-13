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В Москве задержали женщину, которая оставила младенца на скамейке
В Москве задержали женщину, которая оставила младенца на скамейке - РИА Новости, 13.08.2021
В Москве задержали женщину, которая оставила младенца на скамейке
В Москве задержали женщину, бросившую младенца на лавочке в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T19:20
2021-08-13T20:51
происшествия
киргизия
москва
здоровье - общество
ярославское шоссе
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Москве задержали женщину, бросившую младенца на лавочке в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры."Установлена личность женщины, оставившей новорожденного мальчика во дворе, и ее местонахождение. Ею оказалась 26-летняя гражданка Киргизии. По предварительной информации, ребенок — ее сын", — говорится в сообщении.Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как его оставила женщина.Новорожденного доставили в больницу, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, соцзащита держит ситуацию на контроле.
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киргизия
москва
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происшествия, киргизия, москва, здоровье - общество, ярославское шоссе
19:20 13.08.2021 (обновлено: 20:51 13.08.2021)
 
В Москве задержали женщину, которая оставила младенца на скамейке

В Москве задержали 26-летнюю гражданку Киргизии, которая оставила младенца на скамейке

© Фото : Прокуратура города Москвы Установлена личность женщины, оставившей новорождённого мальчика во дворе города Москвы
 Установлена личность женщины, оставившей новорождённого мальчика во дворе города Москвы - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : Прокуратура города Москвы
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Москве задержали женщину, бросившую младенца на лавочке в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"Установлена личность женщины, оставившей новорожденного мальчика во дворе, и ее местонахождение. Ею оказалась 26-летняя гражданка Киргизии. По предварительной информации, ребенок — ее сын", — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как его оставила женщина.
Новорожденного доставили в больницу, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, соцзащита держит ситуацию на контроле.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 13:57
Кузнецова рассказала о ребенке, которого оставили в больнице в Волгограде
 
ПроисшествияКиргизияМоскваЗдоровье - ОбществоЯрославское шоссе
 
 
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