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Власти Москвы рассказали о состоянии младенца, оставленного на скамейке
Власти Москвы рассказали о состоянии младенца, оставленного на скамейке - РИА Новости, 13.08.2021
Власти Москвы рассказали о состоянии младенца, оставленного на скамейке
Новорожденный, оставленный на лавочке в Москве, был оперативно доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, соцзащита держит... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T15:32
2021-08-13T15:32
происшествия
москва
здоровье - общество
ярославское шоссе
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Новорожденный, оставленный на лавочке в Москве, был оперативно доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, соцзащита держит ситуацию на контроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорождённого ребенка. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как его оставила женщина.В ведомстве уточнили, что сотрудники соцзащиты держат на контроле ситуацию с оставленным на лавочке ребёнком. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы."Специалисты окажут необходимую поддержку и помощь и будут выступать исключительно в интересах ребенка", - подчеркнули в соцзащите.
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москва
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происшествия, москва, здоровье - общество, ярославское шоссе
15:32 13.08.2021
 
Власти Москвы рассказали о состоянии младенца, оставленного на скамейке

Департамент соцзащиты Москвы: оставленного на скамейке младенца отвезли в больницу, угрозы жизни нет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Новорожденный, оставленный на лавочке в Москве, был оперативно доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, соцзащита держит ситуацию на контроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорождённого ребенка. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как его оставила женщина.
"По информации департамента здравоохранения, ребенок был оперативно доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное. В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объёме. Угрозы для жизни ребёнка нет", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что сотрудники соцзащиты держат на контроле ситуацию с оставленным на лавочке ребёнком. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.
"Специалисты окажут необходимую поддержку и помощь и будут выступать исключительно в интересах ребенка", - подчеркнули в соцзащите.
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