https://ria.ru/20210813/mladenets-1745653367.html

Власти Москвы рассказали о состоянии младенца, оставленного на скамейке

Власти Москвы рассказали о состоянии младенца, оставленного на скамейке - РИА Новости, 13.08.2021

Власти Москвы рассказали о состоянии младенца, оставленного на скамейке

Новорожденный, оставленный на лавочке в Москве, был оперативно доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, соцзащита держит... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T15:32

2021-08-13T15:32

2021-08-13T15:32

происшествия

москва

здоровье - общество

ярославское шоссе

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Новорожденный, оставленный на лавочке в Москве, был оперативно доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, соцзащита держит ситуацию на контроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорождённого ребенка. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как его оставила женщина.В ведомстве уточнили, что сотрудники соцзащиты держат на контроле ситуацию с оставленным на лавочке ребёнком. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы."Специалисты окажут необходимую поддержку и помощь и будут выступать исключительно в интересах ребенка", - подчеркнули в соцзащите.

https://ria.ru/20210812/rebenok-1745545152.html

москва

ярославское шоссе

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2021

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происшествия, москва, здоровье - общество, ярославское шоссе