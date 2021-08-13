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Власти Москвы рассказали о состоянии младенца, оставленного на скамейке
Власти Москвы рассказали о состоянии младенца, оставленного на скамейке - РИА Новости, 13.08.2021
Власти Москвы рассказали о состоянии младенца, оставленного на скамейке
Новорожденный, оставленный на лавочке в Москве, был оперативно доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, соцзащита держит... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T15:32
2021-08-13T15:32
2021-08-13T15:32
происшествия
москва
здоровье - общество
ярославское шоссе
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Новорожденный, оставленный на лавочке в Москве, был оперативно доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, соцзащита держит ситуацию на контроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорождённого ребенка. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как его оставила женщина.В ведомстве уточнили, что сотрудники соцзащиты держат на контроле ситуацию с оставленным на лавочке ребёнком. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы."Специалисты окажут необходимую поддержку и помощь и будут выступать исключительно в интересах ребенка", - подчеркнули в соцзащите.
https://ria.ru/20210812/rebenok-1745545152.html
москва
ярославское шоссе
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происшествия, москва, здоровье - общество, ярославское шоссе
Власти Москвы рассказали о состоянии младенца, оставленного на скамейке
Департамент соцзащиты Москвы: оставленного на скамейке младенца отвезли в больницу, угрозы жизни нет