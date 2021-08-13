https://ria.ru/20210813/mid-1745650997.html

МИД объяснил Би-би-си причину непродления визы их корреспонденту

МИД объяснил Би-би-си причину непродления визы их корреспонденту - РИА Новости, 13.08.2021

МИД объяснил Би-би-си причину непродления визы их корреспонденту

Министерство иностранных дел России разъяснило представителям телекорпорации BBC причину непродления визы их журналисту, российское внешнеполитическое ведомство РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T15:13

2021-08-13T15:13

2021-08-13T16:22

москва

россия

в мире

лондон

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_f5e48b443903b297526d04a3fa98d59b.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел России разъяснило представителям телекорпорации BBC причину непродления визы их журналисту, российское внешнеполитическое ведомство неоднократно предупреждало Лондон, что в ответ на визовые шаги британской стороны могут последовать ответные меры Москвы, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как написала Захарова в своем Telegram-канале, западные СМИ "оживились" и просят прокомментировать информацию о том, что британскому журналисту, работающему в Москве, не продлят визу."Удивительно: 1. На неоднократные предупреждения МИД о том, что в ответ на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии будут предприняты соответствующие меры, англосаксонская медиагруппа внимание не обращала. А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов", - написала она.Захарова добавила, что BBC и сам корреспондент "заняли глухую оборону и не комментируют ситуацию своим же коллегам". По ее словам, никакой заинтересованности в судьбе российских журналистов, которым не продляют британские (или, например, американские) визы, западные СМИ традиционно не демонстрировали."Могу сказать, что представителям ВВС, которые на днях посетили МИД, было всё подробно рассказано. Так что им должно быть что сказать", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20210803/zakharova-1744231592.html

москва

россия

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, в мире, лондон, мария захарова