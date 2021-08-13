https://ria.ru/20210813/mid-1745650997.html
МИД объяснил Би-би-си причину непродления визы их корреспонденту
МИД объяснил Би-би-си причину непродления визы их корреспонденту - РИА Новости, 13.08.2021
МИД объяснил Би-би-си причину непродления визы их корреспонденту
Министерство иностранных дел России разъяснило представителям телекорпорации BBC причину непродления визы их журналисту, российское внешнеполитическое ведомство РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T15:13
2021-08-13T15:13
2021-08-13T16:22
москва
россия
в мире
лондон
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_f5e48b443903b297526d04a3fa98d59b.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел России разъяснило представителям телекорпорации BBC причину непродления визы их журналисту, российское внешнеполитическое ведомство неоднократно предупреждало Лондон, что в ответ на визовые шаги британской стороны могут последовать ответные меры Москвы, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как написала Захарова в своем Telegram-канале, западные СМИ "оживились" и просят прокомментировать информацию о том, что британскому журналисту, работающему в Москве, не продлят визу."Удивительно: 1. На неоднократные предупреждения МИД о том, что в ответ на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии будут предприняты соответствующие меры, англосаксонская медиагруппа внимание не обращала. А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов", - написала она.Захарова добавила, что BBC и сам корреспондент "заняли глухую оборону и не комментируют ситуацию своим же коллегам". По ее словам, никакой заинтересованности в судьбе российских журналистов, которым не продляют британские (или, например, американские) визы, западные СМИ традиционно не демонстрировали."Могу сказать, что представителям ВВС, которые на днях посетили МИД, было всё подробно рассказано. Так что им должно быть что сказать", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20210803/zakharova-1744231592.html
москва
россия
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729859546_0:0:2743:2058_1920x0_80_0_0_854857c67d8861132c8c3efe72e1e3d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, в мире, лондон, мария захарова
15:13 13.08.2021 (обновлено: 16:22 13.08.2021)
МИД объяснил Би-би-си причину непродления визы их корреспонденту
В МИД разъяснили представителям Би-би-си ситуацию с непродлением рабочей визы журналисту
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Министерство иностранных дел России
разъяснило представителям телекорпорации BBC причину непродления визы их журналисту, российское внешнеполитическое ведомство неоднократно предупреждало Лондон
, что в ответ на визовые шаги британской стороны могут последовать ответные меры Москвы
, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Как написала Захарова в своем Telegram-канале
, западные СМИ "оживились" и просят прокомментировать информацию о том, что британскому журналисту, работающему в Москве, не продлят визу.
"Удивительно: 1. На неоднократные предупреждения МИД о том, что в ответ на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии будут предприняты соответствующие меры, англосаксонская медиагруппа внимание не обращала. А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов", - написала она.
Захарова добавила, что BBC и сам корреспондент "заняли глухую оборону и не комментируют ситуацию своим же коллегам". По ее словам, никакой заинтересованности в судьбе российских журналистов, которым не продляют британские (или, например, американские) визы, западные СМИ традиционно не демонстрировали.
"Могу сказать, что представителям ВВС, которые на днях посетили МИД, было всё подробно рассказано. Так что им должно быть что сказать", - подчеркнула Захарова.