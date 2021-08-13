https://ria.ru/20210813/mi-8-1745568996.html
Специалисты разрабатывают план подъема упавшего на Камчатке Ми-8
Специалисты разрабатывают план подъема упавшего на Камчатке Ми-8 - РИА Новости, 13.08.2021
Специалисты разрабатывают план подъема упавшего на Камчатке Ми-8
Специалисты разрабатывают план подъема упавшего в Курильское озеро на Камчатке вертолета Ми-8 с помощью понтонов, сообщает Кроноцкий заповедник в пятницу. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T04:57
2021-08-13T04:57
2021-08-13T04:57
происшествия
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
кроноцкий заповедник
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Специалисты разрабатывают план подъема упавшего в Курильское озеро на Камчатке вертолета Ми-8 с помощью понтонов, сообщает Кроноцкий заповедник в пятницу.В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них остаются в реанимации, двое - на амбулаторном лечении, остальные не пострадали. Спасатели определили, что упавший в Курильское озеро вертолет Ми-8 лежит на глубине более 145 метров."На Курильском озере работает аварийно-спасательный отряд Тихоокеанского флота совместно с МЧС России и сотрудниками Кроноцкого заповедника. Сегодня с помощью глубоководного оборудования будут обследованы глубины 130-140 метров на месте падения вертолета М-8 с туристами. Разрабатывается план подъема вертолета с помощью понтонов", - говорится в сообщении.
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происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, кроноцкий заповедник, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
Специалисты разрабатывают план подъема упавшего на Камчатке Ми-8
Специалисты планируют поднять упавший в Курильское озеро на Камчатке Ми-8 с помощью понтонов