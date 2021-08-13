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Стало известно состояние пассажиров, спасенных из упавшего на Камчатке Ми-8
Стало известно состояние пассажиров, спасенных из упавшего на Камчатке Ми-8 - РИА Новости, 13.08.2021
Стало известно состояние пассажиров, спасенных из упавшего на Камчатке Ми-8
Двое спасенных из упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 находятся в реанимации, двое лечатся амбулаторного, еще четверо не пострадали, сообщает правительство... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T04:06
2021-08-13T04:45
происшествия
петропавловск-камчатский
владивосток
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг — РИА Новости. Двое спасенных из упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 находятся в реанимации, двое лечатся амбулаторного, еще четверо не пострадали, сообщает правительство региона власти.Инцидент с вертолетом произошел в четверг. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, четверых из них доставили в Петропавловск-Камчатский. Двое были в тяжелом состоянии, одному из них врачи проводили операцию, чтобы сохранить ногу.Уточняется, что два члена экипажа Ми-8 получили тяжелые травмы и сейчас находятся в реанимации на интенсивной терапии. В четверг врачи провели оперативное вмешательство, им удалось стабилизировать состояние пациентов."У одного из пациентов открытый оскольчатый перелом правой голени, контузия грудной клетки, перелом ключицы и травматический шок второй-третьей степени. Гемодинамически он был крайне нестабилен, поэтому в течение 30 минут была проведена предоперационная подготовка в палате интенсивной терапии, потом выполнено оперативное вмешательство по поводу открытого перелома. Сегодня у него стабильно тяжелое состояние, дыхание самостоятельное, пациент в сознании, но под медикаментозной седацией. Прооперированная конечность на данный момент жизнеспособна, признаков воспаления или гангрены пока нет", — сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи Камчатской краевой больницы Олег Кузьменков, чьи слова приводят власти.Он отметил, что второй пациент поступил с открытым переломом грудины. Рана проникала в передние средостения, кроме того, у него открытый перелом крыла подвздошной кости. Он также находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии под интенсивной терапией. Его состояние не ухудшилось."Девушка-гид 27 лет получила черепно-мозговую травму. Ей предложили госпитализацию, но она отказалась. Мужчина обращался с ушибами, ссадинами, то есть амбулаторными травмами", — заключил Кузьменков.
https://ria.ru/20210813/mi-8-1745567957.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, владивосток, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
04:06 13.08.2021 (обновлено: 04:45 13.08.2021)
 
Стало известно состояние пассажиров, спасенных из упавшего на Камчатке Ми-8

Четверо спасенных при крушении Ми-8 на Камчатке пассажиров не пострадали, двое в реанимации

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг — РИА Новости. Двое спасенных из упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 находятся в реанимации, двое лечатся амбулаторного, еще четверо не пострадали, сообщает правительство региона власти.
Инцидент с вертолетом произошел в четверг. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, четверых из них доставили в Петропавловск-Камчатский. Двое были в тяжелом состоянии, одному из них врачи проводили операцию, чтобы сохранить ногу.

"Два члена экипажа потерпевшего крушение Ми-8 находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Еще два пострадавших в крушении вертолета на Курильском озере находятся на амбулаторном лечении. Остальные за медицинской помощью не обращались", — говорится в сообщении.

Уточняется, что два члена экипажа Ми-8 получили тяжелые травмы и сейчас находятся в реанимации на интенсивной терапии. В четверг врачи провели оперативное вмешательство, им удалось стабилизировать состояние пациентов.
Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
03:32
Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
"У одного из пациентов открытый оскольчатый перелом правой голени, контузия грудной клетки, перелом ключицы и травматический шок второй-третьей степени. Гемодинамически он был крайне нестабилен, поэтому в течение 30 минут была проведена предоперационная подготовка в палате интенсивной терапии, потом выполнено оперативное вмешательство по поводу открытого перелома. Сегодня у него стабильно тяжелое состояние, дыхание самостоятельное, пациент в сознании, но под медикаментозной седацией. Прооперированная конечность на данный момент жизнеспособна, признаков воспаления или гангрены пока нет", — сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи Камчатской краевой больницы Олег Кузьменков, чьи слова приводят власти.
Он отметил, что второй пациент поступил с открытым переломом грудины. Рана проникала в передние средостения, кроме того, у него открытый перелом крыла подвздошной кости. Он также находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии под интенсивной терапией. Его состояние не ухудшилось.
"Девушка-гид 27 лет получила черепно-мозговую травму. Ей предложили госпитализацию, но она отказалась. Мужчина обращался с ушибами, ссадинами, то есть амбулаторными травмами", — заключил Кузьменков.
Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
01:02
Упавший на Камчатке вертолет Ми-8 лежит на глубине более 145 метров
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийВладивостокМи-8Крушение вертолета Ми-8 в Камчатском крае
 
 
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