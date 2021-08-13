https://ria.ru/20210813/mi-8-1745567957.html

Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке

Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 13.08.2021

Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке

Глубоководная техника Минобороны начала работу на месте падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T03:32

2021-08-13T03:32

2021-08-13T03:32

происшествия

владивосток

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745480706_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e5bc776a8158b77e70f2afc3017a8b8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Глубоководная техника Минобороны начала работу на месте падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, сообщает правительство региона.В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили. Спасатели определили, что упавший в Курильское озеро вертолет Ми-8 лежит на глубине более 145 метров.Также власти благодарят инспекторов Кроноцкого заповедника за спасение людей, выплывших из вертолета."Спасение восьми пассажиров упавшего вертолета - настоящее чудо. И нам есть кого поблагодарить за него - в кратчайшие сроки с воды людей спасли инспекторы Кроноцкого заповедника: Евгений Денгес, Константин Лукашевский, Алексей Бецелев, Александр Марандыкин, Алексей Крутиков", - сообщают власти.

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745518637.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владивосток, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае