Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210813/mi-8-1745567957.html
Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 13.08.2021
Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Глубоководная техника Минобороны начала работу на месте падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T03:32
2021-08-13T03:32
происшествия
владивосток
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745480706_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e5bc776a8158b77e70f2afc3017a8b8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Глубоководная техника Минобороны начала работу на месте падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, сообщает правительство региона.В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили. Спасатели определили, что упавший в Курильское озеро вертолет Ми-8 лежит на глубине более 145 метров.Также власти благодарят инспекторов Кроноцкого заповедника за спасение людей, выплывших из вертолета."Спасение восьми пассажиров упавшего вертолета - настоящее чудо. И нам есть кого поблагодарить за него - в кратчайшие сроки с воды людей спасли инспекторы Кроноцкого заповедника: Евгений Денгес, Константин Лукашевский, Алексей Бецелев, Александр Марандыкин, Алексей Крутиков", - сообщают власти.
https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745518637.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745480706_242:0:1202:720_1920x0_80_0_0_bd42304a814ce1d904dd46b9e67f5369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, владивосток, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
03:32 13.08.2021
 
Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке

Глубоководная техника начала работу на месте падения Ми-8 в озеро на Камчатке

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке
Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Глубоководная техника Минобороны начала работу на месте падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, сообщает правительство региона.
В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили. Спасатели определили, что упавший в Курильское озеро вертолет Ми-8 лежит на глубине более 145 метров.
"Сегодня поиски продолжаются. На месте работает МЧС, военные и специальная глубоководная техника Минобороны", - говорится в сообщении.
Также власти благодарят инспекторов Кроноцкого заповедника за спасение людей, выплывших из вертолета.
"Спасение восьми пассажиров упавшего вертолета - настоящее чудо. И нам есть кого поблагодарить за него - в кратчайшие сроки с воды людей спасли инспекторы Кроноцкого заповедника: Евгений Денгес, Константин Лукашевский, Алексей Бецелев, Александр Марандыкин, Алексей Крутиков", - сообщают власти.
Сотрудники Кроноцкого заповедника в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
Вчера, 17:39
Выживший при падении Ми-8 на Камчатке раскрыл подробности аварии
 
ПроисшествияВладивостокМи-8Крушение вертолета Ми-8 в Камчатском крае
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч
07:03Талибы захватили столицу афганской провинции Гильменд
06:37Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России
06:23Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4
05:51Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья
05:23"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского
04:58Россиян предупредили о новой климатической эпохе
04:57Специалисты разрабатывают план подъема упавшего на Камчатке Ми-8
04:15Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19
04:13NBC: американец убил своих малолетних детей из-за страха перед рептилоидами
04:06Стало известно состояние пассажиров, спасенных из упавшего на Камчатке Ми-8
04:02В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса
03:52В бундестаге оценили сроки введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию
03:32Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
03:27National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику
03:22Инфекционист предположил, как изменится COVID-19 в будущем
03:15Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше
02:36Байден ошибся в противостоянии России, заявил американский дипломат
02:36При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек
02:34Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте
Лента новостейМолния