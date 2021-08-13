https://ria.ru/20210813/mi-8-1745567957.html
Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 13.08.2021
Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Глубоководная техника Минобороны начала работу на месте падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T03:32
2021-08-13T03:32
2021-08-13T03:32
происшествия
владивосток
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745480706_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e5bc776a8158b77e70f2afc3017a8b8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Глубоководная техника Минобороны начала работу на месте падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, сообщает правительство региона.В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили. Спасатели определили, что упавший в Курильское озеро вертолет Ми-8 лежит на глубине более 145 метров.Также власти благодарят инспекторов Кроноцкого заповедника за спасение людей, выплывших из вертолета."Спасение восьми пассажиров упавшего вертолета - настоящее чудо. И нам есть кого поблагодарить за него - в кратчайшие сроки с воды людей спасли инспекторы Кроноцкого заповедника: Евгений Денгес, Константин Лукашевский, Алексей Бецелев, Александр Марандыкин, Алексей Крутиков", - сообщают власти.
https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745518637.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745480706_242:0:1202:720_1920x0_80_0_0_bd42304a814ce1d904dd46b9e67f5369.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Глубоководная техника начала работу на месте падения Ми-8 в озеро на Камчатке
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости.
Глубоководная техника Минобороны начала работу на месте падения вертолета Ми-8
в Курильское озеро на Камчатке
, сообщает правительство региона.
В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили. Спасатели определили, что упавший в Курильское озеро вертолет Ми-8 лежит на глубине более 145 метров.
"Сегодня поиски продолжаются. На месте работает МЧС, военные и специальная глубоководная техника Минобороны", - говорится в сообщении.
Также власти благодарят инспекторов Кроноцкого заповедника за спасение людей, выплывших из вертолета.
"Спасение восьми пассажиров упавшего вертолета - настоящее чудо. И нам есть кого поблагодарить за него - в кратчайшие сроки с воды людей спасли инспекторы Кроноцкого заповедника: Евгений Денгес, Константин Лукашевский, Алексей Бецелев, Александр Марандыкин, Алексей Крутиков", - сообщают власти.