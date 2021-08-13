https://ria.ru/20210813/mi-8-1745564500.html

Упавший на Камчатке вертолет Ми-8 лежит на глубине более 145 метров

Упавший на Камчатке вертолет Ми-8 лежит на глубине более 145 метров - РИА Новости, 13.08.2021

Упавший на Камчатке вертолет Ми-8 лежит на глубине более 145 метров

Спасатели определили, что упавший в Курильское озеро на Камчатке вертолет Ми-8 лежит на глубине более 145 метров, сообщили журналистам в региональном главке МЧС РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T01:02

2021-08-13T01:02

2021-08-13T01:02

происшествия

петропавловск-камчатский

александр бастрыкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8

россия

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Спасатели определили, что упавший в Курильское озеро на Камчатке вертолет Ми-8 лежит на глубине более 145 метров, сообщили журналистам в региональном главке МЧСВ ведомстве добавили, что на месте работают более 60 человек и 10 единиц техники. Накануне было обследовано около одного километра прибрежной акватории и береговой полосы."Спасатели продолжают поисковые работы. Они патрулируют Курильское озеро на лодках, территория дополнительно обследуется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Водолазы обследуют береговую линию, а также прибрежную акваторию", - сообщили в МЧС.В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили. Четырех пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела, расследование было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. По данным СК, среди основных версий крушения - плохая погода и ошибка пилотирования.

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745518637.html

петропавловск-камчатский

россия

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происшествия, петропавловск-камчатский, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае