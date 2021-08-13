https://ria.ru/20210813/merkel-1745648732.html

В Совфеде объяснили предстоящие визиты Меркель в Россию и на Украину

В Совфеде объяснили предстоящие визиты Меркель в Россию и на Украину - РИА Новости, 13.08.2021

В Совфеде объяснили предстоящие визиты Меркель в Россию и на Украину

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров полагает, что в ходе визита в Россию канцлер ФРГ Ангела Меркель может обсуждать с российским... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T15:04

2021-08-13T15:04

2021-08-13T15:26

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сша

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газпром

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров полагает, что в ходе визита в Россию канцлер ФРГ Ангела Меркель может обсуждать с российским президентом завершение проекта "Северный поток — 2", реализацию которого сенатор назвал "победой здравого смысла".Ранее в немецком правительстве сообщили, что Меркель посетит Россию 20 августа, затем 22 августа совершит визит на Украину."Северный поток — 2", конечно, будут обсуждать (лидеры стран)", - сказал Джабаров РИА Новости в пятницу.По его мнению, главы государств не могут не обсуждать эту тему – "завершается проект, к концу года должен вступить газопровод в действие". "Это общая победа России и Германии, победа здравого смысла", - подчеркнул он.Законодатель также считает "нормальным" маршрут Меркель сначала в Россию, а затем - на Украину. "Это нормальное явление, человек завершает свою политическую карьеру. Она много лет занимала пост канцлера ФРГ, была в прекрасных отношениях с нашим президентом. Пыталась участвовать в нормализации ситуации на Украине, быть гарантом. Но там этого не получилось", - отметил он.По мнению законодателя, просто приехать в Россию и не заехать на Украину – "это была бы смертельная обида для Киева". "Думаю, Меркель не захотела обижать украинцев напоследок", - заключил Джабаров.В сентябре в Германии выберут нового канцлера. Он выбирается не путем прямого голосования, им становится кандидат в канцлеры от партии, которая войдет в новое правительство на правах старшего партнера - то есть, собрав наибольшее число голосов на выборах и сформировав самую крупную фракцию в новом бундестаге."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку — 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.

https://ria.ru/20210801/sudba-1743887247.html

https://ria.ru/20210724/ukraina-1742591871.html

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