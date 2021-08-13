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Меркель посетит Россию и Украину с разницей в два дня
Меркель посетит Россию и Украину с разницей в два дня - РИА Новости, 13.08.2021
Меркель посетит Россию и Украину с разницей в два дня
Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию и Украину, сообщил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:43
2021-08-13T14:46
политика
украина
германия
россия
москва
ангела меркель
штеффен зайберт
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БЕРЛИН, 13 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию и Украину, сообщил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.В Москву Меркель приедет в пятницу, 20 августа, уточнил он. "Детали программы будут сообщены на следующей неделе, но очевидно, что она встретится с президентом Путиным", — добавил Зайберт.В Кремле заявили, что российский лидер намерен обсудить с Меркель развитие двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы.Визит в Киев запланирован на 22 августа. Как сообщал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, на встрече с Владимиром Зеленским будут обсуждаться гарантии Германии в случае запуска "Северного потока — 2", а также ситуация в Донбассе.Меркель совершает последние зарубежные визиты на посту канцлера. В сентябре в Германии пройдут выборы, новым главой правительства станет кандидат от партии, которая наберет больше всего голосов и сформирует самую крупную фракцию в бундестаге."Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать строительству, но оно все же вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Запуск "Северного потока — 2" был предметом переговоров Меркель с президентом США Джо Байденом. В результате стороны договорились обеспечить продолжение поставок топлива из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Берлин обязался добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов "как инструмент влияния".Россия неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на то, что газопровод выгоден не только ей самой, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210730/merkel-1743591153.html
https://ria.ru/20210801/sudba-1743887247.html
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политика, украина, германия, россия, москва, ангела меркель, штеффен зайберт
12:43 13.08.2021 (обновлено: 14:46 13.08.2021)
 
Меркель посетит Россию и Украину с разницей в два дня

Канцлер Германии Меркель посетит Россию 20 августа и через два дня Украину

© REUTERS / Hannibal Hanschke/PoolКанцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke/Pool
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БЕРЛИН, 13 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию и Украину, сообщил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
В Москву Меркель приедет в пятницу, 20 августа, уточнил он.
"Детали программы будут сообщены на следующей неделе, но очевидно, что она встретится с президентом Путиным", — добавил Зайберт.
В Кремле заявили, что российский лидер намерен обсудить с Меркель развитие двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы.
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Меркель совершает последние зарубежные визиты на посту канцлера. В сентябре в Германии пройдут выборы, новым главой правительства станет кандидат от партии, которая наберет больше всего голосов и сформирует самую крупную фракцию в бундестаге.
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"Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать строительству, но оно все же вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
Запуск "Северного потока — 2" был предметом переговоров Меркель с президентом США Джо Байденом. В результате стороны договорились обеспечить продолжение поставок топлива из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Берлин обязался добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов "как инструмент влияния".
Россия неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на то, что газопровод выгоден не только ей самой, но и Евросоюзу.
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