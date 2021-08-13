https://ria.ru/20210813/maksakova-1745588130.html

Максакова призналась, что почти полностью облысела после убийства мужа

Максакова призналась, что почти полностью облысела после убийства мужа - РИА Новости, 13.08.2021

Максакова призналась, что почти полностью облысела после убийства мужа

Оперная певица Мария Максакова в YouTube-интервью каналу MD Doctor Style призналась, что почти полностью облысела после убийства мужа. Политик Денис Вороненков... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:35

2021-08-13T10:35

2021-08-13T10:35

шоубиз

убийство

киев

мария максакова

денис вороненков

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153235/80/1532358003_0:0:2558:1440_1920x0_80_0_0_fc5531aae92a0eefc4cbd218c249e699.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Оперная певица Мария Максакова в YouTube-интервью каналу MD Doctor Style призналась, что почти полностью облысела после убийства мужа. Политик Денис Вороненков был убит в 2017-м году.Через несколько месяцев после гибели супруга Максакова резко сменила имидж. Вместо длинных волос она удивила поклонников короткой стрижкой."У меня на нервной почве большая часть волос оставалась просто на подушке. Это не столько образ. Просто мой организм таким образом реагировал на стресс. Было бесполезно сохранять какие-то клоки, я просто пошла это все и состригла", – отметила оперная дива.Максакова добавила, что тяжело переживала смерть мужа. Она долго не могла увидеть смысла существовать и продолжать бороться.Денис Вороненков был убит в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.

https://ria.ru/20210205/maksakova-1596159607.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство, киев, мария максакова, денис вороненков, знаменитости