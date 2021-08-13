Максакова призналась, что почти полностью облысела после убийства мужа
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Оперная певица Мария Максакова в YouTube-интервью каналу MD Doctor Style призналась, что почти полностью облысела после убийства мужа. Политик Денис Вороненков был убит в 2017-м году.
Через несколько месяцев после гибели супруга Максакова резко сменила имидж. Вместо длинных волос она удивила поклонников короткой стрижкой.
"У меня на нервной почве большая часть волос оставалась просто на подушке. Это не столько образ. Просто мой организм таким образом реагировал на стресс. Было бесполезно сохранять какие-то клоки, я просто пошла это все и состригла", – отметила оперная дива.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова на пресс-конференции в Киеве. 21 июня 2017
Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова на пресс-конференции в Киеве. 21 июня 2017
Максакова добавила, что тяжело переживала смерть мужа. Она долго не могла увидеть смысла существовать и продолжать бороться.
"Я прекрасно понимала, с какими уродами мне придется столкнуться. Необходимость защищать ребенка заставила меня снова встать на ноги", – сказала певица.
Денис Вороненков был убит в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.
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