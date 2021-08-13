"Не рой яму другому": Лукашенко прокомментировал ситуацию в Литве
Президент Белоруссии Лукашенко посоветовал руководству Литвы не рыть яму другим странам
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о политическом кризисе в Литве и посоветовал литовскому руководству не рыть яму другому, поскольку в нее можно угодить самому.
Ранее правоохранители в Вильнюсе задержали 26 человек после беспорядков у здания парламента во вторник, митингующие выступали против запланированных правительством ограничений в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу. Для разгона протестующих был применен слезоточивый газ.
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"В Литве политический кризис. Это говорят: не рой яму (другому – ред.), сам туда попадешь", - заявил Лукашенко в пятницу на встрече с местными жителями в агрогородке Тихиничи в Гомельской области. Его слова приводит официальный сайт президента.
Президент также напомнил о миграционном кризисе на границе с ЕС и Литвой, в частности. "Мы тратили деньги, защищали литовцев, поляков и других. Они решили ввести санкции. Прежде всего, перестали строить, финансировать эти центры (для временного содержания нелегальных мигрантов в Белоруссии в рамках совместного проекта с ЕС – ред.). Я что, за свой счет буду это строить? И потом, против Беларуси ввели санкции. Вы что, вообще очумели, я вас буду после этого защищать? Вы меня повесить хотите, а я должен вас защищать?" - возмутился Лукашенко.
По его словам, так дело не пойдет. "Нет. Идут к вам, вы позвали их - берите. Не справились. Около 5 тысяч сегодня в Литве мигрантов. Держат, как... у нас скотину так не держат. Не кормят, беременные женщины, некоторые с детишками шли туда. Выбрасывают прямо на границе. Мы забираем, лечим, спасаем, а что ж делать", - сказал президент.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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