https://ria.ru/20210813/lukashenko-1745624850.html

Лукашенко описал, как видит смену власти в Белоруссии

Лукашенко описал, как видит смену власти в Белоруссии - РИА Новости, 13.08.2021

Лукашенко описал, как видит смену власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что нынешняя власть должна не просто передать страну новому поколению, а помочь ему встать на нужные рельсы... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T13:14

2021-08-13T13:14

2021-08-13T15:07

политика

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александр лукашенко

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МИНСК, 13 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что нынешняя власть должна не просто передать страну новому поколению, а помочь ему встать на нужные рельсы. Об этом он говорил на встрече с жителями агрогородка Тихиничи в Гомельской области, передает Sputnik Беларусь."Приходит новое поколение. Вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держалась жизнь и наш человек, остались: это труд и хлеб. Мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы", — сказал президент.Он подчеркнул, что именно в этом сейчас и заключается суть его работы, в том числе и в части внесения поправок в конституцию. Обновленный проект Основного закона планируется вынести на референдум не позднее февраля 2022 года. Это, считает Лукашенко, и будет ответом оппозиции, которая требовала перемен."Но если уж и перемены, то их надо делать по закону. А основной закон — это конституция. Это не я придумал", — добавил глава государства.По его словам, дальше эти новые люди будут сами строить жизнь для себя и своих детей, но бросить их просто так нельзя, потому что "будем жить немощные и будем видеть, как мучаются наши дети".Вопрос о возможной смене власти в Белоруссии уже поднимался во время "Большого разговора" Лукашенко с прессой и общественностью. Тогда белорусский президент заявил, что скоро уйдет с поста, но призвал не гадать, когда это случится. Он также признался, что думает о преемнике — по его словам, такой потенциал он видит у 10-15 человек.

https://ria.ru/20210809/evropa-1745095835.html

https://ria.ru/20210809/premmnik-1745043550.html

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политика, в мире, белоруссия, гомельская область, александр лукашенко