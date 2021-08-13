https://ria.ru/20210813/london-1745711829.html

В центре Лондона мужчина получил ножевые ранения

В центре Лондона мужчина получил ножевые ранения - РИА Новости, 13.08.2021

В центре Лондона мужчина получил ножевые ранения

Мужчина получил множественные ножевые ранения на Оксфорд-стрит в центре Лондона, сообщила полиция столичного района Вестминстер. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T22:58

2021-08-13T22:58

2021-08-13T22:58

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ЛОНДОН, 13 авг - РИА Новости. Мужчина получил множественные ножевые ранения на Оксфорд-стрит в центре Лондона, сообщила полиция столичного района Вестминстер.Полиция среагировала на сообщения о ранении на Оксфорд-стрит недалеко от Оксфорд-Серкус в 19.17. "Был обнаружен мужчина с множественными ножевыми ранениями. Мы ждем новостей о его состоянии", - сообщила полиция в своем аккаунте в Twitter.

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в мире, лондон, англия