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В Литве более 30 человек сбежали из лагеря для нелегальных мигрантов
В Литве более 30 человек сбежали из лагеря для нелегальных мигрантов - РИА Новости, 13.08.2021
В Литве более 30 человек сбежали из лагеря для нелегальных мигрантов
Более 30 нелегальных мигрантов минувшей ночью сбежали из лагеря в Алитусском районе Литвы, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T17:05
2021-08-13T18:23
в мире
литва
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Более 30 нелегальных мигрантов минувшей ночью сбежали из лагеря в Алитусском районе Литвы, сообщает Sputnik Беларусь.Литовское МВД подтвердило эту информацию, в воздух подняли вертолет службы охраны государственной границы EC-120 Colibri.Инцидент произошел в лагере, расположенном в бывшей школе в деревне Веребеяй. По словам замглавы районной администрации Виргилиюса Пранскявичюса, сбежавшие сделали подкоп под забором. Территорию охраняют военные и сотрудники службы общественной безопасности, ведется видеонаблюдение, но мигранты воспользовались тем, что охранники стоят на углах.Агентство отмечает, что всего сбежали 32 человека. Это обнаружили во время пересчета, который проводили сотрудники полиции."Двое из них (беглецов. — Прим. ред.) найдены и возвращены на территорию школы. Других активно ищет полиция", — заявил представитель МВД Миндаугас Баярунас.Власти Литвы не раз заявляли, что задерживают на границе с Белоруссией все больше нелегальных мигрантов — по последним данным, с начала года их число уже превысило четыре тысячи. Из-за этого республика 10 августа ввела режим чрезвычайной ситуации на границе.При этом белорусские пограничники неоднократно сообщали, что Литва насильственно выдворяет мигрантов и у многих из них, в основном граждан Ирака, имеются телесные повреждения. Четвертого августа в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что обнаружили мигранта из Ирака, который был в тяжелом физическом состоянии и вскоре умер. Белорусский Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. В Вильнюсе утверждали, что на границе ни в кого не стреляли.Президент Александр Лукашенко, со своей стороны, заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Тем не менее 5 августа он поручил силовикам закрыть границу, чтобы население Белоруссии чувствовало себя спокойно.
https://ria.ru/20210813/granitsa-1745658733.html
https://ria.ru/20210809/migranty-1745083505.html
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в мире, литва, белоруссия, минск, александр лукашенко
17:05 13.08.2021 (обновлено: 18:23 13.08.2021)
 
В Литве более 30 человек сбежали из лагеря для нелегальных мигрантов

В Литве более 30 нелегальных мигрантов сбежали из лагеря через подкоп под забором

© AP Photo / Mindaugas KulbisМигранты в лагере беженцев в городе Пабраде
Мигранты в лагере беженцев в городе Пабраде - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Более 30 нелегальных мигрантов минувшей ночью сбежали из лагеря в Алитусском районе Литвы, сообщает Sputnik Беларусь.
Литовское МВД подтвердило эту информацию, в воздух подняли вертолет службы охраны государственной границы EC-120 Colibri.
Инцидент произошел в лагере, расположенном в бывшей школе в деревне Веребеяй. По словам замглавы районной администрации Виргилиюса Пранскявичюса, сбежавшие сделали подкоп под забором. Территорию охраняют военные и сотрудники службы общественной безопасности, ведется видеонаблюдение, но мигранты воспользовались тем, что охранники стоят на углах.
Агентство отмечает, что всего сбежали 32 человека. Это обнаружили во время пересчета, который проводили сотрудники полиции.
"Двое из них (беглецов. — Прим. ред.) найдены и возвращены на территорию школы. Других активно ищет полиция", — заявил представитель МВД Миндаугас Баярунас.
Литовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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Президент Литвы предоставил военным дополнительные права для охраны границы
Власти Литвы не раз заявляли, что задерживают на границе с Белоруссией все больше нелегальных мигрантов — по последним данным, с начала года их число уже превысило четыре тысячи. Из-за этого республика 10 августа ввела режим чрезвычайной ситуации на границе.
При этом белорусские пограничники неоднократно сообщали, что Литва насильственно выдворяет мигрантов и у многих из них, в основном граждан Ирака, имеются телесные повреждения. Четвертого августа в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что обнаружили мигранта из Ирака, который был в тяжелом физическом состоянии и вскоре умер. Белорусский Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. В Вильнюсе утверждали, что на границе ни в кого не стреляли.
Президент Александр Лукашенко, со своей стороны, заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Тем не менее 5 августа он поручил силовикам закрыть границу, чтобы население Белоруссии чувствовало себя спокойно.
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В миреЛитваБелоруссияМинскАлександр Лукашенко
 
 
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