https://ria.ru/20210813/lindemann-1745679242.html
Тилль Линдеманн нелегально использовал цифровые изображения из Эрмитажа
Тилль Линдеманн нелегально использовал цифровые изображения из Эрмитажа - РИА Новости, 13.08.2021
Тилль Линдеманн нелегально использовал цифровые изображения из Эрмитажа
Государственный Эрмитаж пожаловался в своем Telegram-канале на лидера немецкой рок-группы Rammstein Тиля Линдеманна за то, что он использовал цифровые... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:03
2021-08-13T18:03
2021-08-13T18:03
культура
германия
леонардо да винчи
винсент ван гог
rammstein
тилль линдеманн
государственный эрмитаж
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Государственный Эрмитаж пожаловался в своем Telegram-канале на лидера немецкой рок-группы Rammstein Тиля Линдеманна за то, что он использовал цифровые изображения из музея, где снимал клип на песню "Любимый город". В мае Эрмитаж разрешил фронтмену Rammstein провести в музее съемку видео на известную советскую песню "Любимый город", которую он исполнил на русском языке. Как уточнял тогда генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, съемки были организованы как одно из событий Года Германии в России.Как отмечается, предостережение о нарушении лицензионной политики музея, которое было направлено лидеру Rammstein на стадии анонса его цифрового проекта NFTill, "не получило отклика", и "нелегальные токены" сейчас выгружены на маркетплейс.При этом, как информирует Эрмитаж, в договоре с Линдеманном "четко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе".Комментариями представителей Линдеманна РИА Новости пока не располагает.NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.Токены используют в сфере цифрового искусства, в том числе на именитых аукционах, например, Christie's.Государственный музей Эрмитаж ранее в сотрудничестве с маркетплейсом Binance NFT создал серию токенизированных произведений из собрания музея. В рамках первого проекта в этой области музей выпустил ограниченную серию NFT с цифровыми копиями шедевров из своей коллекции. Серия работ состоит из таких произведений, как "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне.
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германия, леонардо да винчи, винсент ван гог, rammstein, тилль линдеманн, государственный эрмитаж, россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Государственный Эрмитаж пожаловался в своем Telegram-канале на лидера немецкой рок-группы Rammstein Тиля Линдеманна за то, что он использовал цифровые изображения из музея, где снимал клип на песню "Любимый город".
В мае Эрмитаж разрешил фронтмену Rammstein провести в музее съемку видео на известную советскую песню "Любимый город", которую он исполнил на русском языке. Как уточнял тогда генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, съемки были организованы как одно из событий Года Германии в России.
"На днях стало известно, что господин Линдеманн выпускает серию NFT с цифровыми изображениями, подготовленными в Эрмитаже во время съемок. Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием Hermitage Edition, не было и не могло быть согласовано с музеем", — сообщается в Telegram-канале Эрмитажа.
Как отмечается, предостережение о нарушении лицензионной политики музея, которое было направлено лидеру Rammstein на стадии анонса его цифрового проекта NFTill, "не получило отклика", и "нелегальные токены" сейчас выгружены на маркетплейс.
При этом, как информирует Эрмитаж, в договоре с Линдеманном "четко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе".
Комментариями представителей Линдеманна РИА Новости пока не располагает.
NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.
Токены используют в сфере цифрового искусства, в том числе на именитых аукционах, например, Christie's.
Государственный музей Эрмитаж ранее в сотрудничестве с маркетплейсом Binance NFT создал серию токенизированных произведений из собрания музея. В рамках первого проекта в этой области музей выпустил ограниченную серию NFT с цифровыми копиями шедевров из своей коллекции. Серия работ состоит из таких произведений, как "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне.