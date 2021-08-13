Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210813/lindemann-1745679242.html
Тилль Линдеманн нелегально использовал цифровые изображения из Эрмитажа
Тилль Линдеманн нелегально использовал цифровые изображения из Эрмитажа - РИА Новости, 13.08.2021
Тилль Линдеманн нелегально использовал цифровые изображения из Эрмитажа
Государственный Эрмитаж пожаловался в своем Telegram-канале на лидера немецкой рок-группы Rammstein Тиля Линдеманна за то, что он использовал цифровые... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:03
2021-08-13T18:03
культура
германия
леонардо да винчи
винсент ван гог
rammstein
тилль линдеманн
государственный эрмитаж
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565264692_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_b623a13cc3417e712cc044248edc4791.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Государственный Эрмитаж пожаловался в своем Telegram-канале на лидера немецкой рок-группы Rammstein Тиля Линдеманна за то, что он использовал цифровые изображения из музея, где снимал клип на песню "Любимый город". В мае Эрмитаж разрешил фронтмену Rammstein провести в музее съемку видео на известную советскую песню "Любимый город", которую он исполнил на русском языке. Как уточнял тогда генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, съемки были организованы как одно из событий Года Германии в России.Как отмечается, предостережение о нарушении лицензионной политики музея, которое было направлено лидеру Rammstein на стадии анонса его цифрового проекта NFTill, "не получило отклика", и "нелегальные токены" сейчас выгружены на маркетплейс.При этом, как информирует Эрмитаж, в договоре с Линдеманном "четко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе".Комментариями представителей Линдеманна РИА Новости пока не располагает.NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.Токены используют в сфере цифрового искусства, в том числе на именитых аукционах, например, Christie's.Государственный музей Эрмитаж ранее в сотрудничестве с маркетплейсом Binance NFT создал серию токенизированных произведений из собрания музея. В рамках первого проекта в этой области музей выпустил ограниченную серию NFT с цифровыми копиями шедевров из своей коллекции. Серия работ состоит из таких произведений, как "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне.
https://ria.ru/20210422/pesnya-1729461415.html
https://ria.ru/20210408/skulptury-1727405440.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565264692_141:0:1581:1080_1920x0_80_0_0_fac3e6e3452db3c3c9cde2fafb100ed7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, леонардо да винчи, винсент ван гог, rammstein, тилль линдеманн, государственный эрмитаж, россия
18:03 13.08.2021
 

Тилль Линдеманн нелегально использовал цифровые изображения из Эрмитажа

CC BY-SA 4.0 / Sven Mandel / Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Sven Mandel /
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Государственный Эрмитаж пожаловался в своем Telegram-канале на лидера немецкой рок-группы Rammstein Тиля Линдеманна за то, что он использовал цифровые изображения из музея, где снимал клип на песню "Любимый город".
В мае Эрмитаж разрешил фронтмену Rammstein провести в музее съемку видео на известную советскую песню "Любимый город", которую он исполнил на русском языке. Как уточнял тогда генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, съемки были организованы как одно из событий Года Германии в России.
"На днях стало известно, что господин Линдеманн выпускает серию NFT с цифровыми изображениями, подготовленными в Эрмитаже во время съемок. Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием Hermitage Edition, не было и не могло быть согласовано с музеем", — сообщается в Telegram-канале Эрмитажа.
Как отмечается, предостережение о нарушении лицензионной политики музея, которое было направлено лидеру Rammstein на стадии анонса его цифрового проекта NFTill, "не получило отклика", и "нелегальные токены" сейчас выгружены на маркетплейс.
Тилль Линдеманн спел на русском языке песню Любимый город
22 апреля, 14:28Культура
Лидер группы Rammstein исполнил советскую песню на русском языке
При этом, как информирует Эрмитаж, в договоре с Линдеманном "четко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе".
Комментариями представителей Линдеманна РИА Новости пока не располагает.
NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.
Токены используют в сфере цифрового искусства, в том числе на именитых аукционах, например, Christie's.
Государственный музей Эрмитаж ранее в сотрудничестве с маркетплейсом Binance NFT создал серию токенизированных произведений из собрания музея. В рамках первого проекта в этой области музей выпустил ограниченную серию NFT с цифровыми копиями шедевров из своей коллекции. Серия работ состоит из таких произведений, как "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне.
День траура по погибшим в авиакатастрофе, произошедшей в Египте - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 16:51Культура
В Эрмитаже рассказали, кто подал жалобу на обнаженные скульптуры
 
КультураГерманияЛеонардо да ВинчиВинсент Ван ГогRammsteinТилль ЛиндеманнГосударственный ЭрмитажРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
Лента новостейМолния