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Летальность COVID-19 в Москве за июль составила почти три процента
Летальность COVID-19 в Москве за июль составила почти три процента - РИА Новости, 13.08.2021
Летальность COVID-19 в Москве за июль составила почти три процента
Летальность COVID в Москве за июль составляет 2,93%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной смерти, сообщается на официальном... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T17:32
2021-08-13T17:32
2021-08-13T17:32
распространение коронавируса
общество
москва
департамент здравоохранения г. москвы
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Летальность COVID в Москве за июль составляет 2,93%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной смерти, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения."Летальность коронавируса в Москве на 1 августа 2021 года составляет: 2,93%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,95%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.
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общество, москва, департамент здравоохранения г. москвы, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Летальность COVID-19 в Москве за июль составила почти три процента
Департамент здравоохранения: летальность COVID-19 в Москве за июль составила 2,93 процента