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Летальность COVID-19 в Москве за июль составила почти три процента

Летальность COVID-19 в Москве за июль составила почти три процента - РИА Новости, 13.08.2021

Летальность COVID-19 в Москве за июль составила почти три процента

Летальность COVID в Москве за июль составляет 2,93%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной смерти, сообщается на официальном... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T17:32

2021-08-13T17:32

2021-08-13T17:32

распространение коронавируса

общество

москва

департамент здравоохранения г. москвы

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Летальность COVID в Москве за июль составляет 2,93%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной смерти, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения."Летальность коронавируса в Москве на 1 августа 2021 года составляет: 2,93%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,95%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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